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Ekonomi AK Parti: Türkiye'nin yeni enerji üssü olacak
Ekonomi

AK Parti: Türkiye'nin yeni enerji üssü olacak

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Filyos Limanı'nın Türkiye'nin yeni enerji üssü olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 18:52:00 -
AK Parti: Türkiye'nin yeni enerji üssü olacak

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Filyos Limanı'nın Türkiye'nin yeni enerji üssü olacağını belirtti.

Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 21 Ağustos 2020'de, Karadeniz'de Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervinin keşfinin açıklandığını anımsattı. Yapılan çalışmalarla deniz tarafındaki iletim hatlarının tamamının inşaatının bittiğini kaydeden Güneş, "Test işlemleri yapılmakta. Bulunan doğal gazı bu tesisten alıp ulusal doğal gaz iletim sistemine bağlayacak boru hattı da çok şükür tamamlandı."ifadelerini kullandı.

Filyos'un 165 kilometre kuzeyinde, 2 bin 200 metre deniz derinliğinden çıkarılacak doğal gazın, Filyos'tan karaya çıkarılarak, 85 milyon insanın doğrudan refahına yansıyacağını belirten Güneş, şunları kaydetti:

"Bu keşif Türkiye'nin bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük doğal gaz keşfi. 'Türkiye Yüzyılı'nın sağlam temeller üzerinde yükseldiğini gösteren çok önemli bir proje. Milletimiz ve devletimiz adına da büyük bir kazanım. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde, 2023'ün ilk çeyreğinde milletimizin istifadesine sunulacak, Filyos Limanı Türkiye'nin yeni enerji üssü olacak. Bulunan doğal gaz Filyos Limanı'ndan boru hatları ile taşınarak ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Bizler, Zonguldak açıklarında keşfedilen gazın karaya çıkış, rafinaj ve ana şebekeye bağlanma noktası olarak Filyos'un tercih edilmesinden ziyadesiyle memnuniyet duyuyoruz."

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