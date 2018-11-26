0553 313 94 23

AK Parti Sultangazi belediye başkan adayı kim oldu 2019?

AK Parti Sultangazi belediye başkan adayı belli oldu mu? AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 belli oldu mu? AK Parti İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bir çok ilin belediye başkan adaylarını salı günü açıklanacağını duyurdu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 listesinde AK Parti Sultangazi belediye başkan adayı kim? Sultangazi AK Parti Belediye Başkan adayı kim oldu?

26 Kasım 2018 Pazartesi 19:45
AK Parti Sultangazi belediye başkan adayı kim oldu 2019?

AK Parti Sultangazi belediye başkan adayı belli oldu mu? AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 belli oldu mu? AK Parti İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bir çok ilin belediye başkan adaylarını salı günü açıklanacağını duyurdu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 listesinde AK Parti Sultangazi belediye başkan adayı kim? Sultangazi AK Parti Belediye Başkan adayı kim oldu?

2019 belediye başkan adayları AK Parti listesi belli oldu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 listesinde kimin yer aldığı merak konusu oluyordu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları belli oldu mu? Sancaktepe AK Parti belediye başkan adayı Cahit Altunay Kılıç olacağı söyleniyor. Cahit Altunay mevcut AK Parti Sultangazi Belediye Başkanı olarak görev yapmakta.

Sultangazi 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Cahit Altunay % 58.5

CHP adayı Ali Acar% 23.1

HDP adayı Meltem Teker % 7.4

AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 19:45
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. ak parti sultangazi belediye başkan adayı kim
  5. sultangazi ak parti belediye başkan adayı kim oldu
  6. Sultangazi Belediye Başkanı
  7. yerel seçim 2019 istanbul sultangazi belediye başkan adayı
  8. son dakika sultangazi belediye başkan adayı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayserispor'da birlik çağrısı
    1. Kayserispor'da birlik çağrısı
    2. Malezya'da Hindu tapınağının taşınması..
    3. GÜNCELLEME - Kocaeli'deki cinayet
    4. Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
    5. Japonya'da çiftlik evinde 6 ceset..
    6. ABD'den Rusya'ya "uluslararası hukukun..
    7. Tarihi iniş için geri sayım başladı!..
    8. Cezayir ile Çin arasında fosfat..
    9. Beyinde yeni bir bölge keşfedildi!
    10. Libertadores Kupası finalinin..
    11. NATO'dan Rusya'ya uyarı
    12. CHP eski Milletvekili Öztürk Yılmaz:..
    13. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg:..
    14. "Erol Güngör, milliyetçiliği yeniden..
    15. Rize'de kaybolan down sendromlu şahıs..
    16. Tek dilekleri kızlarının sağlığına..
    17. Bakan açıkladı: Bulana kadar..
    18. Göztepe-Medipol Başakşehir maçından..
    19. Ukrayna'dan "Rusya'ya yaptırımların..
    20. Türkiye'nin yüreğini yakan Helikopter..
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    The Economist'in 2019 kapağındaki gizli mesajlar!
    The Economist'in 2019 kapağındaki gizli mesajlar!
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'