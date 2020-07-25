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Gündem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'ın kalleşliğine tepki: Şiddetle lanetliyoruz

Yunanistan'da yakılan Türk bayrağı hakkında sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Faşistleri cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-25 12:45:00 -
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'ın kalleşliğine tepki: Şiddetle lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'da yakılan Türk bayrağı hakkında sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in paylaşımı şöyle:

Yunanistan'da şanlı bayrağımızın yakılmasını şiddetle lanetliyoruz.

Ayasofya Camii'nin açılmasını güya protesto etmeye çalışan Yunan faşistlerini cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz

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