AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'ın kalleşliğine tepki: Şiddetle lanetliyoruz
Yunanistan'da yakılan Türk bayrağı hakkında sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Faşistleri cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz" ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'da yakılan Türk bayrağı hakkında sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.
Ömer Çelik'in paylaşımı şöyle:
Yunanistan'da şanlı bayrağımızın yakılmasını şiddetle lanetliyoruz.
Ayasofya Camii'nin açılmasını güya protesto etmeye çalışan Yunan faşistlerini cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz