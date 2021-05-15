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Siyaset AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu bir suç makinesidir
Siyaset

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu bir suç makinesidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katil Netanyahu hükümetini suç makinesine benzetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 10:55:00 -
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu bir suç makinesidir

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Çelik şunları ifade etti: “Netanyahu hükümeti bir suç makinesidir. Uluslararası hukuka göre işlemediği suç kalmamıştır. Adına hükümet denilen bu yapı, suç ve katliam makinesi olarak hareket ediyor. Gazze’ye yaptığı saldırılarla tarihte farklı coğrafyalarda utanılacak ne kadar suç varsa hepsini işlemeye devam ediyor. Gazze’ye yapılan saldırılar açık ve net şekilde Filistinlileri topyekûn yok etme ve katletme saldırılarıdır. Dünyanın bu saldırganlığı durdurmaması, suç ve cinayet makinesi haline gelmiş Netanyahu hükümetinin seri katliamlara başlamasına yol açtı. Bundan, sessiz kalan ve destekleyen herkes sorumludur.”

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