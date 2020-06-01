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Aktüel

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Barış Çakan" paylaşımı:

"Çakan kardeşimizin hayatını kaybetmesinden çok büyük üzüntü duyduk. Ona hunharca saldıranlar kadar, olayı ırkçı bir istismar haline getirmeye çalışanları da lanetliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-06-01 20:07:12 -
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Barış Çakan" paylaşımı:

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Barış Çakan kardeşimizin hayatını kaybetmesinden çok büyük üzüntü duyduk. Ona hunharca saldıranlar kadar, olayı ırkçı bir istismar haline getirmeye çalışanları da lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından, Çakan'ın, Ankara'da hafta sonu ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinleyen grubu uyarırken çıkan tartışmada hayatını kaybetmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Barış Çakan kardeşimizin hayatını kaybetmesinden çok büyük üzüntü duyduk. Allah rahmet eylesin. Ona hunharca saldıranlar kadar, olayı ırkçı bir istismar haline getirmeye çalışanları da lanetliyoruz." ifadelerini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Ezan okunurken yüksek sesle müzik dinleyen bir grubu uyaran Barış Çakan, bu grup tarafından hunharca saldırıya uğradı. Provokasyon şebekesi ise 'Kürtçe şarkı dinlediği için öldürüldü' diye alçakça bir yalanın propagandasını yaptı. Bu acımasız saldırıyı gerçekleştirenler yakalandı ve tutuklandı. Provokasyon şebekesi ise hunharca yalan söylemeye ve istismara devam etti. Katillerin eylemi insanlık dışıdır. Provokasyon şebekesi ise daha da insanlık dışı bir istismar peşindedir.

Bu ülkede insan hayatına, toplumsal barışımıza ve kamu düzenine saldıranlarla güçlü şekilde mücadele ediyoruz. Provokasyon şebekeleriyle de aynı şekilde mücadele edeceğiz."

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