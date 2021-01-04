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Aktüel AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destekten dolayı Paşinyan şöyle bir açıklama yapmış; 'Biz Türkiye'ye ambargo uyguladık, Azerbaycan'a verdiği destek yüzünden. O yüzden Türk ekonomisini felce soktuk. Eğer Türkiye bu destekten vazge
Aktüel

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destekten dolayı Paşinyan şöyle bir açıklama yapmış; 'Biz Türkiye'ye ambargo uyguladık, Azerbaycan'a verdiği destek yüzünden. O yüzden Türk ekonomisini felce soktuk. Eğer Türkiye bu destekten vazge

Yeniakit Publisher
2021-01-04 17:50:12 -
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destekten dolayı Paşinyan şöyle bir açıklama yapmış; 'Biz Türkiye'ye ambargo uyguladık, Azerbaycan'a verdiği destek yüzünden. O yüzden Türk ekonomisini felce soktuk. Eğer Türkiye bu destekten vazge
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