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Aktüel AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye Suriye'de olmasaydı oradaki mazlumların kanına birbiriyle kavgalı güçler, terör örgütleriyle birlikte gireceklerdi."
Aktüel

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye Suriye'de olmasaydı oradaki mazlumların kanına birbiriyle kavgalı güçler, terör örgütleriyle birlikte gireceklerdi."

Yeniakit Publisher
2021-01-04 17:35:58 -
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye Suriye'de olmasaydı oradaki mazlumların kanına birbiriyle kavgalı güçler, terör örgütleriyle birlikte gireceklerdi."
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