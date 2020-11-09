AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (2)

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa paylaşımına dair, "Sayın Cumhurbaşkanımız kendi takdirini, uygun gördüğü şekilde kamuoyuyla paylaşacaktır." dedi.

Çelik, parti genel merkezinde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında, açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabından görevinden istifa ettiğine dair bir mektup paylaştığı anımsatılıp, istifanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilip edilmediğinin sorulması üzerine Çelik, şunları söyledi:

"MYK gündemini sizlerle paylaştım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir. Bu konuyla ilgili benim bir açıklama yapmam söz konusu değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız kendi takdirini uygun gördüğü şekilde kamuoyuyla paylaşacaktır. Göreve getirme, görevden alma, yetkilendirme, yetkisini alma Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeyiz, dolayısıyla bu MYK'nin konusu değil. Bu Cumhurbaşkanlığı kabinesiyle ilgili bir konu. Sayın Cumhurbaşkanımız kendi takdirlerinde olan bu konuyu uygun gördüğü şekliyle kamuoyuyla paylaşacaktır."

Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bakan Albayrak'ın paylaşımı sonrası yaşananları "devlet krizi" olarak nitelendirmesiyle ilgili soruya karşılık, şu ifadeleri kullandı:

"Devletimizde herhangi bir çarkın işlemediğine dair bir durum yok. Devlet gayet güçlü bir şekilde devam etmektedir. Bir devlet krizinden bahsedecek şekilde herhangi bir noktada tıkanma, aksama söz konu değildir. Türkiye, Türkiye'nin yönetilmesinden Türkiye'nin dışındaki hak ve menfaatlerinin korunmasına kadar en güçlü kapasiteyle yoluna devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu pazar kapalı Maraş bölgesini ziyaret edecekler, Sayın Bahçeli'yi de davet ettiler. Cumhurbaşkanlığı kabinesi kendi gündemine, kendi konularına hakimdir. Öyle bir devlet krizi olarak nitelendirilecek bir aksama, bir tıkanma söz konusu değildir."



- "Türkiye'nin hangi kanat kazanırsa kazansın hazırlıkları var"



Joe Biden'ın yeni ABD Başkanı olarak seçilmesini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Çelik, şu karşılığı verdi:

"ABD seçimlerini çok yakından takip ettik. Şimdi ki tartışmaları da yakın bir şekilde takip ediyoruz. Türkiye, seçim sonuçları resmen belli olduğu zaman Amerikan halkına ve Amerikan demokrasisine duyduğu saygı gereği kazananı tebrik edecektir. Biz seçim sonuçlarının resmen belli olmasını bekliyoruz. Önemli olan Amerikan halkının ve Amerikan demokrasinin verdiği karardır. Türkiye, adayların her ikisini de yakından tanıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin orada hangi kanat kazanırsa kazansın hazırlıkları vardır. Türkiye, hak ve menfaatlerini hangi politik araçlarla, hangi politik ajandayla karşısındaki muhataplarına göre savunma konusunda nasıl şekillendireceğiyle ilgili büyük bir deneyime sahip bir ülke. Türkiye, resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir. Başkan seçilen kişi ve yönetimiyle uygun politika araçları ve uygun politik gündemle beraber çalışacaktır."

Ömer Çelik, İsrail'in Filistin topraklarındaki yeni yıkım faaliyetlerine dair bir soruya, "Gerek Ürdün Vadisi'nde gerek Doğu Kudüs'teki bu yıkımlar insan haklarına aykırıdır, hukuka aykırıdır. Kesin olan şudur, iki devletli barışı yok etmektedir. Bu iki devletli barışı savunan ülkelerin bunu seyretmemesi gerekir. Trump döneminde geçen dönem alınan kararlar, başkentin Doğu Kudüs'e taşınması ve benzeri kararların hepsi yanlış kararladır. Barışa hizmet etmiyor, daha çok çatışmaya hizmet ediyor. Alınan kararlar çerçevesinde hem Ürdün Vadisi'ndeki hem Doğu Kudüs'teki bu yıkım kararları şiddetli bir şekilde protesto ediyoruz." yanıtını verdi.

- "Vatandaşlarımızın hedef gösterilmesini kabul etmiyoruz"

Avrupa Konseyi Genel Sekreterinin Yahudi ve Müslüman karşıtı Nefret ve Nefret Suçları Özel Temsilcisinin göreve başlamasıyla ilgili görüşleri sorulan Çelik, şunları kaydetti:

"1 Kasım itibarıyla göreve başladı. Bu temsilcinin atanmasını son derece kıymetli buluyoruz. Yani Yahudi ve Müslüman karşıtı nefret ve nefret suçlarına karşı zaten öteden beri söylediğimiz şey budur. Bu kürsüden defalarca söyledim, antisemitizmin yerine birileri İslam düşmanlığını koymaya çalışıyor. Aslında o İslam düşmanlığının altını da biraz kazdığınız zaman o İslam düşmanlığı yapan aşırı sağcıların zihniyet dünyasını da yine antisemitizm var, Avrupa değerlerine düşmanlık var. Antisemitizm ve İslam düşmanlığıyla beraberce mücadele etmek daha etkili bir mücadele olacaktır. Bu yeni temsilcinin atanmasını son derece olumlu karşılıyoruz. Görevinde başarılar diliyoruz. Son derece önemli bir görev. Herhangi bir siyasi misyon değil. Dünyanın geleceği açısından önemli bir görev. Biz elimizden gelen desteği vermeye hazırız sayın temsilciye."

Çelik, Fransız hükümetinin "Bozkurtlar" hareketinin kapatılmasına yönelik kararıyla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

"Avrupa'nın çeşitli yerlerinde bazen DİTİB'i gündeme getiriyorlar. Diyanet teşkilatına karşı bir karar almaya çalışıyorlar. Bazen 'milli görüş' diyorlar, bazen 'ülkücüler' diyorlar. Vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın ayrı ayrı etiketlere bölünerek hedef gösterilmesini kabul etmiyoruz. Üstelik bu hedef göstermelerin çoğunun arkasında, mesela bu 'Bozkurtlar' hareketi meselesinin gerisini baktığımızda aslında öyle bir yapılanma yok. Fakat Ermenilerin tavırlarını protesto eden Türkiye vatandaşlarına ya da Türk kökenlilere karşı böylesi bir faaliyet Ermeniler tarafından yürütülüyor. Fransa hükümeti bunu kendi gündeme alıyor. Oradaki vatandaşlarımızın bu şekilde hedef gösterilmesine hizmet eden bu gayri hukuki bir faaliyettir. Bu gayri hukuki faaliyeti, olmayan isimleri, olmayan dernekleri, olmayan gruplaşmaları hedef gösterme faaliyeti, Fransa'nın demokrasisine, kamu düzenine ve sosyal barışına hizmet etmez."

(Bitti)

