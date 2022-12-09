AK Parti paylaştı! Dev seçim anketinden ses getirecek sonuçlar

AK Parti’nin 5-6 firma ile ayrı ayrı yaptığı çalışmalar sonucunda ortaya çıkan dev seçim anketini AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe açıkladı.

Haber 7’den Osman Ateşli’in sorularını cevaplayan Kabaktepe, Parti olarak 5-6 firma ile ayrı ayrı anket çalışmaları yaptıklarını aktardı. Her ilçede en az iki farklı anket şirketi çaprazlama çalışma yürütüyormuş. Öyle ki, Türkiye’nin en büyük kamuoyu araştırmalarından biri olabileceğini söyledi.

AK Parti’nin 2023 seçim endişesi olmadığını dile getiren Kabaktepe, ““Seçim yarışında ibre bizim lehimizde… Partimizin 2023 için endişesi yok. Altılı masada birden çok aday da çıkabilir. Süreç lehimize işler. Onların ne yapabileceğine de bakmak lazım.” Dedi.

Erdoğan ipi göğüslüyor

Sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk turda ipi net bir şekilde göğüsleyeceği belirtildi. Muhalefet partisinde ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a karşı önceliği var.

“Terör olayları İmamoğlu’nu potanın dışına attı”

Anket sonuçlarına göre, Kılıçdaroğlu’ndan sonra gelen isim Mansur Yavaş oldu. CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise belediyede yaşanan terörle iltisakı olan çalışanlar nedeniyle seçim potasının dışına çıktığı belirtildi.

AK Parti 2018 yılı seçimlerinden de iyi

Anketlerden çıkan sonuçlara göre AK Parti’nin oyu 2018’de aldığı sonuçların da üstünde çıkıyor. AK Parti’nin 2018 Genel seçimlerinde İstanbul’daki oyu yüzde 42,7 çıkmıştı. Şimdi yüzde 43 rakamlarına yaklaştığı söylendi.

Kararsızların oranında büyük düşüş

Başkan Kabaktepe, kararsız seçmen sayısının azaldığını belirtti. “Anketlere baktığımız zaman yüzde 5’lik bir kararsız kitle var. Sonucu bu kararsız kitle tayin edebilir.” dedi.