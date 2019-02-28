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AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Altunbaş’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingi için çağrı

Trabzon’un Ortahisar İlçesi AK Parti İlçe Başkanı Temel Altunbaş, mahalle başkanlarıyla ilçe binasında düzenlediği toplantıda, 31 mart seçimlerine dair önem mesajlar verdi.

28 Şubat 2019 Perşembe 11:37
AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Altunbaş’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingi için çağrı

Trabzon’un Ortahisar İlçesi AK Parti İlçe Başkanı Temel Altunbaş, mahalle başkanlarıyla ilçe binasında düzenlediği toplantıda, 31 mart seçimlerine dair önem mesajlar verdi.


Ortahisar’daki 85 mahalle başkanıyla ilçe binasındaki Şehit Sedat Kaplan Toplantı Salonu’nda toplantı gerçekleştiren Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, burada yaptığı konuşmada 31 Mart’ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile alakalı bir takım uyarılarda bulundu.


Türkiye’nin kendi ayakları üzerinde 17 yıldır istikrarlı bir şekilde durduğunu söyleyen Altunbaş, “31 Mart seçimleri istikranın devam edeceği bir seçimdir. 17 yıllık kazanımları devam ettireceğimiz bir seçimdir. Türkiye hem gelişmekte, hem de gelişmekte olan ülkelere örnek olmaktadır. Özellikle Müslüman ülkelerdeki kardeşlerimizin bizden beklentileri var. Türkiye’nin güçlü bir ülke olmasını istemeyenler kurdukları şer ittifaklarıyla bir aradalar. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidardan inmesi, ülkemizin kendi ayakları üzerinde duramayan, pısırık bir ülke haline geri dönmesi için çalışıyorlar. Ülkemizi işgal etmeye çalışıyorlar. 15 Temmuz’da bir araya gelenler şimdi yeniden bir aradalar. Biz, dün olduğu gibi bugün de onların kirli planlarının gerçekleşmesine müsaade etmeyeceğiz. Sandıkta kullanacağımız 50 gramlık oy pusulaları bizim her zaman en güçlü silahımızdır, cumhurla yaptığımız ittifakımızdır” diye konuştu.



Cumhurbaşkanına güçlü destek çağrısı


Hedefe odaklanmaları gereken bir sürecin içerisinde olduklarını belirten Altunbaş, “31 Mart’ta sadece Trabzon büyükşehir belediye başkanını ya da Ortahisar belediye başkanını seçmeyeceğiz. Bize ümidini ve umudunu bağlamış olanların beklentilerini kırma hakkımız yok. Bir gedik açıp, üzerimize gelmek için fırsat bekleyenlere bu fırsatı vermeyeceğiz. Hedefe odaklanmamız gereken bir sürecin içerisindeyiz. Cumhur İttifakı olarak, 2 Mart Cumartesi günü kalabalık ve coşkulu bir şekilde Meydan Parkı’nda olalım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a güçlü bir destek verelim. Trabzon sevgisini ve ilgisini her fırsatta dile getiren ve şehrimize kazandırdığı yatırımlarla bunu açıkça gösteren liderimize teşekkür etmek için alanı dolduralım” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:37
  1. doğa

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