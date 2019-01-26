Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda AK Parti Gaziantep Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı’nda AK Parti Gaziantep ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor. AK Parti Gaziantep ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Peki AK Parti Nizip belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti Nizip ilçe belediye başkan adayı 2019 yerel seçim.

Nizip AK Parti belediye başkan adayı son dakika. Yerel seçimlere katılacak partilerin belediye başkan adaylarını belirleme çalışmaları devam ederken, AK Parti'de bugüne kadar toplam 1230 belediye başkan adayı açıklandı. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyasını, büyük aday tanıtımı ve manifesto toplantısıyla 31 Ocak'ta başlatacaklarını ve bu tarihe kadar tüm adayların tanıtımının yapılacağını açıklamıştı.

AK Parti'de bugüne kadar 69'u il, 774'ü ilçe ve 387'si belde olmak üzere, toplam 1230 belediye başkan adayının ismi kamuoyuyla paylaşıldı. AK Parti Gaziantep ilçe belediye başkan adayları açıklandı. AK Parti Nizip belediye başkan adayı Mehmet Sarı olduğu söyleniyor.

Mehmet Sarı kimdir?

Mehmet Sarı, 10 Mayıs 1968'de Gaziantep Nizip'te doğdu. Babasının adı Ahmet, annesinin adı Asya'dır. Sanayici ve İş Adamı; Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Özsarı Gıda Sanayii Ticaret Limited Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. İki dönem Nizip Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulundu. 22 ve 23. Dönemlerde Gaziantep Milletvekili seçildi. Sarı, evli ve 5 çocuk babasıdır.