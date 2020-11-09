  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Aktüel

AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 21:24:31 -
AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

MUĞLA (AA) - AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Gökcan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, kontrol amaçlı yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Hastanede ve genel durumunun iyi olduğunu kaydeden Gökcan, "Sevgili hemşehrilerim yapılan Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Dualarınızı bekliyorum. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Naci Ağbal konuştu! Altın, dolar ve euroda ibre terse döndü
Ekonomi

Naci Ağbal konuştu! Altın, dolar ve euroda ibre terse döndü

TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları sonrası altın, dolar ve euroda sert düşüş yaşandı.

Komşudan gelen son açıklama ses getirdi: Türk ordusu karşısında kaybettiler
Dünya

Komşudan gelen son açıklama ses getirdi: Türk ordusu karşısında kaybettiler

Peşmerge Tugay Komutanı Necat Ali, binlerce insanın ölümüne neden olan terör örgütü PKK'nın Türkiye karşısında yenildiğini belirtti...
Aliyev müjdeli haberi duyurdu
Dünya

Aliyev müjdeli haberi duyurdu

Azerbaycan ordusu 23 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay