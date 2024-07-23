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Gündem AK Parti MKYK toplandı
Gündem

AK Parti MKYK toplandı

Yeniakit Publisher
2024-07-23 15:57:00 -
AK Parti MKYK toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı, saat 15.15'te başladı.

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