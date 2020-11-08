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Aktüel AK Parti Meram İlçe Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı
Aktüel

AK Parti Meram İlçe Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Büyükgümüş: - "AK Parti ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderi iç içe geçmiştir. Eğer AK Parti'nin yürüyüşü, hedefleri akamete uğrarsa, inanın hem Türkiye'nin hem Anadolu'nun hem de bizlere umudunu bağlamış tüm mazlumların duası akamete uğrar"

Yeniakit Publisher
2020-11-08 17:50:35 -
AK Parti Meram İlçe Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı

KONYA (AA) - AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "AK Parti ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderi iç içe geçmiştir. Eğer AK Parti'nin yürüyüşü, hedefleri akamete uğrarsa, inanın hem Türkiye'nin hem Anadolu'nun hem de bizlere umudunu bağlamış tüm mazlumların duası akamete uğrar" dedi.

Büyükgümüş, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Meram İlçe Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde, Türkiye ve dünyanın çok önemli bir kırılma noktası, bir değişim ve dönüşümün arefesinde bulunduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinin de değişimlerin dinamiğini hızlandıracağını ifade eden Büyükgümüş, "Bu dönemde AK Parti'ye büyük bir görev düşüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız her katıldığı platformda vurguluyor. AK Parti ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderi iç içe geçmiştir. Eğer AK Parti'nin yürüyüşü, hedefleri akamete uğrarsa, inanın hem Türkiye'nin hem Anadolu'nun hem de bizlere umudunu bağlamış tüm mazlumların duası akamete uğrar. Onun için bu dualara, bu gönüllere, bu zihinlere, biz sahadaki çalışmalarımızla, ete kemiğe bürüneceğiz." diye konuştu.

Büyükgümüş, AK Parti'nin dünya mazlumlarının sesi olmaya devam edeceğini vurguladı.

- "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti tüm oynanan bu oyunları bertaraf etti"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bizimle Konya arasına hiç kimse giremez." sözlerini hatırlatan Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"2001 yılında kurulan partimiz, 2002'de katıldığı ilk seçimlerde iktidara geldi. Onun arkasında yaşananları bir düşünün. Hemen 2 yıl sonra ilk darbe girişimiyle karşılaşıyoruz. 2007 yılına geldiğimizde Türkiye'nin gündemi neydi? Bugün demokrasi havarisi kesilenler ne diyordu? Meydan meydan dolaşarak 'Eşi başörtülü olan biri Çankaya'da cumhurbaşkanı olamaz.' Bunun karşısında milletimiz duruşunu gösterdi. Konya duruşunu gösterdi. O noktadan başlayarak her türlü millet iradesini esir almaya çalışan darbe girişimine, kalkışmalara karşı milletimiz dik durdu ve buradan aldığı güçle sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti tüm oynanan bu oyunları bertaraf etti."

Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya milletvekilleri Selman Özboyacı ve Ahmet Sorgun, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve partililer katıldı.

Kongrede, Mustafa Selman Avcı güven tazeledi.

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