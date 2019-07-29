AK Parti Meclis Üyesi ve yeğenini öldüren PKK'lı terörist yakalandı AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclisi Üyesi Savcı Küçük ile yeğenini kalleşçe öldüren gri kategorideki terörist, Erzurum'da yakalandı.

AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclisi Üyesi Savcı Küçük ile yeğeninin öldürülmesi olayının faili, gri kategorideki PKK'lı terörist Erzurum'da yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Erzurum’da, Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan terörist yakalandı. Teröristin AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük’ün şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlendi" denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.