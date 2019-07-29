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AK Parti Meclis Üyesi ve yeğenini öldüren PKK'lı terörist yakalandı

AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclisi Üyesi Savcı Küçük ile yeğenini kalleşçe öldüren gri kategorideki terörist, Erzurum'da yakalandı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:17
AK Parti Meclis Üyesi ve yeğenini öldüren PKK'lı terörist yakalandı

AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclisi Üyesi Savcı Küçük ile yeğeninin öldürülmesi olayının faili, gri kategorideki PKK'lı terörist Erzurum'da yakalandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Erzurum’da, Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan terörist yakalandı. Teröristin AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük’ün şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlendi" denildi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:17
  1. AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclisi Üyesi Savcı Küçük
  2. PKK'lı terörist
  3. Gri listedeki terörist
  4. gözaltı
  5. Terörle Mücadele

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 23 dk önce
    Bu Şerefsiz Hain Alçak Teröristleri Asmak Lazım. Terörle Ve Vatan Hainleriyle Mūcadele En İyi Böyle Yapılır. Hiç Şüphesiz ki.
  • OlcaytoOlcayto26 dk önce
    Niye yakalamışlarki.Bi de besleyip semizleştiririz artık.Olay basit, can'a karşılık can.yani leş olarak yakalansaydı daha iyi olurdu.
  • ahmetahmet1 sa önce
    yagli kaziga oturtup pkk bildirisini imzalayan akademisyenlere izletmek gerekir

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