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Aktüel AK Parti Malkara İlçe eski Başkanı Hüseyin İzer kazaya karıştı! Sürücü olay yerinden kaçtı
Aktüel

AK Parti Malkara İlçe eski Başkanı Hüseyin İzer kazaya karıştı! Sürücü olay yerinden kaçtı

AK Parti Malkara İlçe eski Başkanı Hüseyin İzer'e motosikletli çarptı. Çarpmanın etkisiyle İzer yaralanırken, sürücü ise olay yerinden kaçtı.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 20:47:00 - 2020-09-27 20:49:40
AK Parti Malkara İlçe eski Başkanı Hüseyin İzer kazaya karıştı! Sürücü olay yerinden kaçtı

AK Parti Malkara İlçe eski Başkanı Hüseyin İzer'e Tekirdağ'da motosiklet çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın Malkara ilçesi Hacıevhat Mahallesi 14 Kasım Caddesi üzerinde yaya olarak karşıdan karşıya geçmek isteyen AK Parti Malkara İlçe eski Başkanı Hüseyin İzer’e motosiklet çarptı. Belediye binası yakınlarında meydana gelen olay sonrası İzer yaralanırken, motosiklet sürücüsü ise kaza yerinden kaçtı.

Ekipler çalışma başlattı

İzer, kaza sonrası vatandaşların ihbarıyla olay yerine çağrılan ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, incelemelerde bulunan polis ekipleri, olay yerinden kaçan plakasız motosikletlinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaralanan İzer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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