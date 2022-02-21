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Gündem AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez: Su rezervlerimizi koruyoruz
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AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez: Su rezervlerimizi koruyoruz

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, resmi sosyal medya hesabından su rezervlerinin korunduğuna dair paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 16:35:00 - 2022-02-21 16:35:52
AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez: Su rezervlerimizi koruyoruz

Yeni Akit/Ankara 

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, “Bugün koruyacağımız her damlanın, yarın ihtiyaç duyacağımız suyun bir parçası olduğunu unutmuyoruz. Su kaynaklarımızı korumak için sulama sistemlerimizi modernize ediyor, yer altı barajlarına öncelik veriyor ve su rezervlerimizi koruyoruz” dedi.

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