AK Parti Kadın Kolları "sesli kütüphane" kuruyor

ANKARA (AA) - ENES KAPLAN - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları, "Sesli Kitap Okuma Projesi" ile "sesli kütüphane" oluşturarak vatandaşların hizmetine sunacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı sosyal izolasyonun yoğun olduğu dönemde hem vatandaşların kişisel gelişimine hem de topluma katkı sağlamak amacıyla projeler geliştiriyor.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Başkanlık, daha önce başlattığı ve halihazırda devam eden kitap okuma çalışmasına ek olarak "Sesli Kitap Okuma Projesini" başlattı.



İl, ilçe kadın kolları yönetim kurulu üyeleri ve AK Parti üyelerinden diksiyonu ve hitabeti düzgün gönüllüler projeye katkı sağladı. Katılımcılar, demo ses kayıtlarının Başkanlıkça değerlendirilmesiyle belirlendi.

Engelliler Haftası'nda hayata geçirilen projeyle görme engelli vatandaşlara kitap okuyarak gönüllü sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirilmesi ve aynı zamanda dijital ortamdan sesli kitap dinlemek isteyen toplumun her kesimine ulaşılması amaçlandı.



Pek çok değerli yazarın birbirinden kıymetli eserleri, kadın kolları teşkilatı ve AK Parti üyeleri tarafından amatör ruhla okundu.

Hazırlanan sesli kitaplara, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı web sayfası "http://kadinkollari.akparti.org.tr" adresinden ulaşılabilecek.



