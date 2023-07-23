AK Parti kaçkını Ahmet Taşgetiren de sonunda patladı! "Bu iş bitmiştir" deyip tüm Türkiye’ye duyurdu

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ'ın, aralarında üç bakanlık için yazılı mutabakat imzaladığına işaret ederek, "Kılıçdaroğlu bundan böyle 'Güvenilirlik'ten bahsedebilir mi?" ifadelerini kullandı.

Taşgetiren, yazısında şunları kaydetti:

“Seçim bitiyor, orada, Kılıçdaroğlu’nun -her nerde saklıyorsa- bu tür gizli mutabakatları sakladığı yerde, saatli bomba gibi duran ve hiç gündeme gelmeyeceğini düşündüğü malzemenin fitili, protokole birlikte imza atan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ tarafından ateşleniyor. T24’te, Cansu Çamlıbel’e verdiği mülakatla… 17 Temmuz 2023.

Sonra da Habertürk’e, Mehmet Akif Ersoy’un programına çıkıp, 'ki kişinin namus'undan söz ediyor. Şu sözlerle: 'O protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişinin namusuna teslim edilen protokoldür. Açıklamayı ahlaki olarak doğru bulmam. Benim konuşmam doğru değil. Protokol ikimizin arasında imzalandı. Kamuoyuna açık değildi. İkimizin namusuna teslim edildi, nokta'

Ortaya çıkan tablonun, onu 'Cumhurbaşkanı adayı' olarak görüp oy veren 28 milyon açısından ne anlama geldiğini göremiyor mu? İnsanların 'Bugün milletten, hatta kendi seçmeninden gizli protokol yapabiliyor, bunun gizli kalacağına muhtemelen inanabiliyorsan, yârin Cumhurbaşkanı yetkisiyle nelere imza atarsın?' diye sorulacağını hiç mi düşünemiyor?

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Bundan sonra Kılıçdaroğlu’na düşen milletten, partiden, diğer liderlerden özür dileyip köşesine çekilmektir. Bitmiştir.”