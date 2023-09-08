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Siyaset AK Parti, İstanbul'da İmamoğlu'nun karşısına o ismi çıkartacak! Şimdi Eko düşünsün
Siyaset

AK Parti, İstanbul'da İmamoğlu'nun karşısına o ismi çıkartacak! Şimdi Eko düşünsün

Yeniakit Publisher
2023-09-08 09:41:00 -
AK Parti, İstanbul'da İmamoğlu'nun karşısına o ismi çıkartacak! Şimdi Eko düşünsün

AK Parti, Ekrem İmamoğlu’nun karşısına eski TOKİ ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan’ı çıkarmayı planlarken Ankara için Turgut Altınok ve Veysel Tiryaki isimleri öne çıkıyor.

AK Parti, Ekrem İmamoğlu’nun karşısına eski TOKİ ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan’ı çıkarmayı planlarken Ankara için Turgut Altınok ve Veysel Tiryaki isimleri öne çıkıyor.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; AK Parti’nin Mart 2024’te seçmenin karşısına “Karadenizli bir belediye başkanına karşı Karadenizli bir aday” ile gideceği, bu kapsamda da aslen Trabzonlu olan, eski TOKİ ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’ı, yine aslen Trabzonlu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun karşısına “aday gösterebileceği” belirtiliyor. 

Son dönemde AK Parti’de Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylığı ile ilgili farklı isimler ön plana çıkıyor. Bu isimlerden birinin 7 Nisan 2022’de, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevine atanan eski Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki olduğu dillendiriliyor. Tiryaki ile birlikte Ankara için AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan’ın da adı geçiyor. 
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Yorumlar

hülya

İstanbul da adres versen bulamayacak isimler belediye başkanı olmak istiyor.İstanbula belediye başkanı olmak için İstanbullu olmak gerekir.
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