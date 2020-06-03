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Gündem

AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Ravza Kavakçı Kan'dan önemli açıklamalar

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Parlamentolararası Komisyonu Başkanı Dr. Ravza Kavakçı Kan, yeniakit.com.tr 'Ülke Gündemi'nde Mehmet Özmen'in dünya ve Türkiye gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 22:03:00 - 2020-06-03 23:47:53
AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Ravza Kavakçı Kan'dan önemli açıklamalar

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Parlamentolararası Komisyonu Başkanı Dr. Ravza Kavakçı Kan, bu akşam saat 22:00'de yeniakit.com.tr 'Ülke Gündemi'nde Mehmet Özmen'in dünya ve Türkiye gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Devlet-millet birliğine değinen Kavakçı, "En ufak bir depremde vatandaşlarımıza ulaşamadığımız günlerden bugünlere geldiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Barış Çakan açıklaması

Ankara'da bıçaklanarak öldürülen Barış Çakan'la ilgili provokasyonlara da tepki gösteren Kavakçı, ne Barış Çakan'ın ne de onu öldürenlerin kimliğinin bir öneminin olmadığını belirtti.

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