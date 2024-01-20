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Biyografi AK Parti İstanbul Başakşehir Belediyesi başkan adayı Yasin Kartoğlu kimdir?
Biyografi

AK Parti İstanbul Başakşehir Belediyesi başkan adayı Yasin Kartoğlu kimdir?

Yeniakit Publisher
2024-01-20 15:13:00 -
AK Parti İstanbul Başakşehir Belediyesi başkan adayı Yasin Kartoğlu kimdir?

AK Parti İstanbul Başakşehir Belediyesi başkan adayı Yasin Kartoğlu kimdir? AK Parti Başakşehir belediye başkan adayı kim oldu?

1977 yılında Küçükçekmece'de doğdu. Ailesi aslen Malatyalıdır. Yasin Kartoğlu, ilk ve orta öğrenimini İstanbul Küçükçekmece'de, yükseköğrenimini ise İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamladı.

2009 yerel seçimlerinde AK Parti Başakşehir Belediyesi Meclis Üyeliği'ne seçilen Kartoğlu, aynı dönemde Başakşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

2 dönem başkan yardımcılığı görevini yürüten Yasin Kartoğlu, Mevlüt Uysal'ın 28 Eylül 2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından 4 Ekim 2017 tarihinde Belediye Meclisi'nce Başakşehir Belediye Başkanlığına seçildi.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri ile tekrardan Belediye Başkanı olarak seçilen Kartoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.


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