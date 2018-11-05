AK Parti İstanbul adayı kim? AK Parti İBB adayı açıklandı mı?

Yerel seçimler için İstanbul adeta Türkiye’nin kalbi niteliğinde. 1994 yılından itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönettiği İstanbul’u Mart 2019 seçimlerinde kazanmak AK Parti için hayati öneme sahip. Peki AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak? AK Parti İBB adaylığı için hangi ismi açıklayacak? AK Parti’nin İstanbul adaya Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş mu olacak?

Türkiye’de takvimler 31 Mart 2019 Pazar gününü gösterdiğinde yerel seçimler için sandık başına gidilecek. Belediye başkanları, il meclis üyesi ve encümen üyelerinin belirleneceği seçimler için siyasi partiler çalışmalarına başladı. AK Parti’de belediye başkan aday adayları için takvim 5 Kasım itibariyle başladı. AK Parti’den aday adayı olmak isteyenler 12 Kasım’a kadar başvuruda bulunabilecek. Peki AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) için kimi aday gösterecek? AK Parti’nin İstanbul adayı kim olacak? AK Parti’yi en iyi bilen ve Ankara kulislerinin nabzını en iyi tutan Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi AK Parti’nin İBB adayının kim olacağını yazdı. İstanbul adaylığı için Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın ismi geçiyordu. Ancak Yıldırım, kesinlikle aday olmayacağını açıklamasıyla birlikte gözler başka bir isme çevrildi. İşte Abdülkadir Selvi’nin AK Parti İstanbul adaylığı için ibre kimden yana olduğunu belirten yazısı

AK Parti’nin İBB adayı Numan Kurtulmuş mu olacak?

"Yerel seçim hazırlıklarının ele alındığı AK Parti MKYK'da İstanbul, Ankara ve İzmir için anket yapılıyor. Ankara için Mehmet Özhaseki, İstanbul için Numan Kurtulmuş ismi ön plana çıkıyor" diyen Selvi, şöyle devam etti: Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı'nda devam etme arzusu ibrenin Numan Kurtulmuş'a doğru kaymasına yol açıyor.