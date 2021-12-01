AK Parti İstanbul: 1 günde 4 bin ev ziyareti yaptık

AK Parti'de, İstanbul İl Sosyal Politikalar Başkanı Dr. Sevim Sayım Madak’ın koordinesiyle İstanbul’un 39 ilçesinde 'Sosyal Politikalar Sahada Çalışmaları' kapsamında ev ziyaretleri devam ediyor.

Konuyla ilgili AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, il genelinde 1 günde 4 bin evin gezildiği ifade edildi.

İşte o açıklama:

"Şehit yakınları, gazi, hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlarımız başta olmak üzere yaklaşık 1.000 kişilik ekiple 1 günde eş zamanlı olarak toplam 4 bin 055 ev ziyaret edildi. AK Parti İstanbul İl Sosyal Politikalar Başkanlığı, ev ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. 'Sosyal Politikalar Sahada Çalışmaları' kapsamında şehit yakınları, gazi, hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlar başta olmak üzere birebir ev ziyaretleri gerçekleştiriliyor.

İstanbul’un 39 ilçesinde gerçekleştirilen ziyaretler, AK Parti İstanbul İlçe Sosyal Politikalar Başkanlıkları tarafından kurulan yaklaşık 1.000 kişilik ekip tarafından yapılıyor. Ziyaret programları kapsamında; şehit yakınları, gazi, hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlar bizzat evlerinde ziyaret gerçekleştirilip hasbihal ediliyor. Sadece 1 günde gerçekleştirilen ziyaretlerde 1.700’ü engelli ailesi olmak üzere 4.055 haneye misafir olundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin de selamları iletildi. Vatandaşların sorun, öneri ve talepleri ilgili birimlere iletilmek üzere kayıt altına alındı.

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Dr. Sevim Sayım Madak ise Küçükçekmece ve Bakırköy ilçelerinde çat kapı ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Vatandaşlar ile sohbet edip sorunlarını dinledi. Görüşmelerin akabinde AK Parti’ye üye olmak isteyen vatandaşların üyelik işlemlerini bizzat yaptı. İl genelinde yapılan çalışmaların neticesinde toplam 831 vatandaş AK Parti’ye üyelik başvurusunda bulundu."