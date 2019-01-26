AK Parti İslahiye belediye başkan adayı 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda AK Parti Gaziantep Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı’nda AK Parti Gaziantep ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor. AK Parti Gaziantep ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Peki AK Parti İslahiye belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti İslahiye ilçe belediye başkan adayı 2019 yerel seçim.

İslahiye AK Parti belediye başkan adayı son dakika. Yerel seçimlere katılacak partilerin belediye başkan adaylarını belirleme çalışmaları devam ederken, AK Parti'de bugüne kadar toplam 1230 belediye başkan adayı açıklandı. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyasını, büyük aday tanıtımı ve manifesto toplantısıyla 31 Ocak'ta başlatacaklarını ve bu tarihe kadar tüm adayların tanıtımının yapılacağını açıklamıştı.

AK Parti'de bugüne kadar 69'u il, 774'ü ilçe ve 387'si belde olmak üzere, toplam 1230 belediye başkan adayının ismi kamuoyuyla paylaşıldı. AK Parti Gaziantep ilçe belediye başkan adayları açıklandı. AK Parti İslahiye belediye başkan adayı Kemal Vural olduğu söyleniyor.

İslahiye belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 46

CHP % 36

MHP % 8

BBP % 3