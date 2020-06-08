AK Parti ile lider ülke olduk

Ülkemizi dev yatırımlarla donatan Başkan Erdoğan’ın kaptanlığındaki AK Parti iktidarı, sağlıktan sanayiye, ekonomiden enerjiye kadar pek çok alanda Türkiye’yi şahlandırdı.

Büyümede 1 numara

AK Parti liderliğindeki Türkiye, son yıllardaki atılımlarla derin denizlerde sondaj yapan 10 ülkeden biri olarak tarihe geçti.

Yine virüs salgınının bütün dünyayı etkilediği bir dönemde, büyük ülkeler finansal krizler yaşarken, Türkiye ekonomisini büyüttü. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.5 ile dünyanın en çok büyüyen ülkesi olduk.

Bu süreçte dünyanın dört bir tarafına tıbbi yardımda bulunan Türkiye’ye özellikle maske konusunda talep yüzde 6554 oranında arttı. Dünyada solunum cihazı üreten 5 ülkeden biri olan Türkiye, Çad, Somali, Brezilya, Kazakistan, Libya ve Özbekistan gibi ülkelere ihraca başladı. Savunma sanayinde ise SİHA’ları üreterek dikkatleri üzerine çeken Türkiye, terörle mücadelede büyük bir ivme yakaladı.

Erdoğan mührü vurdu

İstanbul Havalimanı’nın açılması ile birlikte dünyada en büyük havalimanına sahip 9 ülkeden biri olarak yerimizi aldık. Sahip olduğu özellikleri ve büyüklüğü ile rakiplerine fark atan İstanbul Havalimanı’nda yıllık yolcu kapasitesinin 200 milyon kişiyi bulması hedefleniyor.

En cömert ülke

Hem S-400 hem de Patriot’ları kendi topraklarında barından tek ülke olan Türkiye, güçlü sağlık sistemi sayesinde dünyada model ülke haline getirdi. Geçmişte yardım çığlıkları atan Türkiye, şimdilerde 191 ülke arasında en fazla insani yardım yapan ülke olarak zirvede yer aldı. Erdoğan, aynı zamanda Türkiye’yi yenilebilir enerjide 4 Avrupa ülkesinden biri olarak kayıtlara geçirdi. Diğer yandan Türkiye en çok dış temsilciliği olan 5 ülkeden biri oldu.