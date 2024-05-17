AK Parti İl Başkanı Özcan'ı ziyaret eden Sude Nur Çakır'ın sözleşmesi feshedildi!

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, büyükşehir meclisinde, "Belediye Spor Kulübü yönetiminin bu karardan dolayı geri adım atmasını istiyoruz. Bu adımdan geri atmazlarsa da bizler kardeşimize sahip çıkacağız. Bu kardeşimiz dünya şampiyonalarında nice bilekler bükecektir, biz onu sahipsiz bırakmayacağız." dedi

Şampiyonluk sonrası AK Partili siyasetçilerin tebriklerini kabul etmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu kararı aldığı öğrenildi. Çakır, şampiyonada sol ve sağ kolda birinci olarak Türkiye'yi gururla temsil etmiş ve bayrağımızı dalgalandırmıştı.

Müsabakalar sırasında sergilediği duruş, milli tavır ve kendinden emin karakteri dikkat çekmişti.

AK PARTİ İL BAŞKANINI ZİYARET ETMİŞTİ

AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan'ı, Avrupa Kadınlar Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sol ve sağ kolda şampiyon olan milli sporcu Sude Nur Çakır, ailesi ile birlikte ziyaret etmişti. Bu ziyaretin ABB nezdinde rahatsızlık oluşturduğu ve ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi bunu bahane ederek sözleşmeyi feshedilmesi kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

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"BELEDİYE SPOR KULÜBÜ GERİ ADIM ATSIN"

ABB AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın konuyla ilgili olarak ABB Meclis toplantısında şunları söyledi:

"Öncelikle 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Değerli arkadaşlar, bugün gündemde olan konu ile ilgili ABB Spor Kulübü sporcusu, milli sporcumuz ve Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonu Sude Nur Çakır kardeşimizin kendisi, müsabakalarını izlediyseniz, oradaki tavrı asil ve milli bir duruşu ile örnek bir kardeşimizdir. Avrupa bilek güreşi şampiyonu olmuş bir kardeşimizdir.

Şampiyona sonrasında AK Parti İl Başkanlığımız Gençlik Kolları Başkanımız ve sonra İl Başkanımız Hakan Han Özcan ile görüşerek tebriklerini kabul etmiştir. Bunun neticesinde spor kulübünden hiçbir açıklama yapılmadan, belediye spor kulübü tek taraflı olarak milli sporcumuzun sözleşmesini feshetmiştir. Bu durumun 19 Mayıs'ı yaşadığımız bu günlerde doğru bir tavır ve tutum olmadığını milletimizle paylaşmak istiyorum. Buradan belediye başkanı seçilen parti başkanlarımıza ve üyelerimize seslenmek istiyorum; biz seçildikten sonra parti rozetimizi çıkardık, Türk bayrağı taktık diyorlar. Ancak sadece parti rozeti çıkarıp Türk bayrağı rozeti takmak sizi tarafsız bir belediye başkanı yapmaz. Önemli olan aklınıza ve gönlünüze taktığınız rozettir. Bugün bu uygulama ile belediye başkanının aklına ve gönlüne nasıl bir rozet taktığını biz de gördük ve milletimiz de görmüş oldu. Belediye Spor Kulübü yönetiminin bu karardan dolayı geri adım atmasını istiyoruz. Bu adımdan geri atmazlarsa da bizler kardeşimize sahip çıkacağız. Bu kardeşimiz dünya şampiyonalarında nice bilekler bükecektir, biz onu sahipsiz bırakmayacağız."



Olayın yankıları devam ederken, Sude Nur Çakır’ın kariyerine nasıl devam edeceği merak konusu oldu.