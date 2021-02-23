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Gündem AK Parti Grup Başkanvekili Zengin'e hakaret eden kişi gözaltına alındı
Gündem

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin'e hakaret eden kişi gözaltına alındı

Bir sosyal paylaşım sitesinde AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e ilişkin sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şüpheli Mert Y. polis tarafından gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 02:08:00 - 2021-02-23 03:37:32
AK Parti Grup Başkanvekili Zengin'e hakaret eden kişi gözaltına alındı

Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik sarf edilen sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının resen soruşturma başlatması üzerine, İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli Mert Y'nin Eyüpsultan'da bulunan evinde olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine şüpheli evinde arama yapılarak yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Hukukçu Mert Yaşar'ın paylaşımı:

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