Ak Parti Grup Başkanvekili yargı paketinden detaylar paylaştı

YENİ AKİT ANKARA

Ak Parti'nin geçtiğimiz günlerde Cahit Özkan'ın yerine seçilen TBMM Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, 6.yargı paketinde yer alan Hakimler ve Savcılar Kanunu, Noterlik Kanunu ve Türk Ceza Kanunu değişiklikleriyle ilgili bilgiler paylaştı.

"24 maddelik teklif"

24 maddelik kanun teklifini TBMM başkanlığına sunduklarını belirten Yılmaz Tunç, teklifin görüşmelerine Adalet Komisyonu’nda salı günü başlanacağını duyurdu.

Tunç'un paylaştığı bilgiler şöyle:

Teklife göre;

“hakim adaylığı” yerine, 3 yıl süreli hakim ve savcı yardımcılığı öneriyoruz. Hakim ve savcı yardımcıları, görevlerinin önemli kısmını adliyelerde, eğitici hakim ve savcının nezaretinde fiilen görev yapacaklar, ayrıca Türkiye Adalet Akademisi'nde de eğitim alacaklar.

Hakim ve savcıların meslek içi eğitimleri hakkında düzenleme yapılacak. Hakim ve savcıların birinci sınıfa ayrılma şartları arasına en az 3 meslek içi eğitim programına katılmış olma şartı eklenecek.

Noterlik Kanunu'nda önerdiğimiz değişiklikle açılacak yeni noterliklere, ilgili noter sınıfından başvuru olmadığı takdirde bir alt sınıfta bulunan noterin de başvurabilmesi imkanı getirilecek. Noterlerin atama, göreve başlama ve vazgeçme usulü, bu çerçevede yeniden düzenlenecek.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu ile Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulunun teftiş programları, en geç 2 yılda bir mahallinde denetimi sağlayacak şekilde düzenlenecek ve uygulanacak. Yıllık teftiş programları, her yıl ocak ayının en geç 2'nci haftası sonuna kadar ilan edilecek.

Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik yapılarak 'fiyatları etkileme' suçuyla etkin mücadele edilebilmesi amacıyla suçun cezası artırılacak. Bu kapsamda stokçuluk yapanlara verilen 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olarak artırılacak.