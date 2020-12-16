AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "HDP, PKK ile özdeş olduğunu Meclis kürsüsünden ifade ediyor"

TBMM (AA) - SİNAN USLU - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Meşru zeminde siyaset yapma iddiasıyla ortaya çıkan HDP, kendisinin PKK ile özdeş olduğunu Meclis kürsüsünden ifade ediyor." dedi.

Muş, AA muhabirine, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, TBMM Genel Kurulunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, bütçe konuşmasını eleştirirken "Sen Esat Oktay Yıldıran'san biz de Kemal Pir'iz" ifadesini kullandığını hatırlatan Muş, "Kemal Pir, PKK'nın kurucularından, bir terörist. HDP'nin PKK ile olan ilişkisinin artık gizli saklı kalmadan deklare edildiğini görüyoruz. Önceden, HDP'ye, 'Sözcüsüdür.', 'Temsilcisidir.', 'PKK'ya destek veriyor.' eleştirileri yapıyorduk ama bugün Kemal Pir çıkışıyla artık 'Biz direkt PKK'yız.' dediler." diye konuştu.

HDP'ye yönelik bazı uyarılarda bulunan Muş, "Siyaset yapmak istiyor musunuz? Buyurun siyaset yapın ama terörle aranıza mesafe koyun. Bu terörü siz de elinizin tersiyle itin. Meşru zeminde siyaset yapmak istiyorsanız, siz de Türkiye'nin verdiği mücadeleye destek verin." ifadesini kullandı.

"HDP'nin, kendilerini alenen terör örgütünün mensuplarıyla özdeşleştirecek ifade kullandıklarını" belirten Muş, "Bu, kabul edilebilecek bir şey değil. Türkiye bu terör belasından çok çekti. Çok şehitler verdik. Ciddi kaynaklarımız israf oldu. İnsanlarımız köylerini, evlerini, bağ bahçelerini bırakıp büyükşehirlere göç etmek zorunda kaldılar. Buna sebep olan terör örgütünün HDP tarafından bu denli sahiplenilmesini kabul etmemiz asla mümkün değil. Vatandaşlarımızın bu gerçeği görerek hareket etmesini temenni ediyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Muş, HDP'ye oy veren vatandaşlara seslenerek, şöyle devam etti:

"PKK, özellikle Güneydoğu'daki insanlarımıza, Kürtlere ve Kürt kökenli vatandaşlarımıza en büyük zulmü yapan bir terör örgütüdür. Meşru zeminde siyaset yapma iddiasıyla ortaya çıkan HDP, kendisinin aslında PKK ile özdeş olduğunu Meclis kürsüsünden ifade ediyor. Bunu şimdiye kadar düzeltmediler. 'Bir pişmanlık ortaya koyalım. Yanlış ifade ettik, kastımız o değildi.' gibi bir yaklaşım da ortaya koymadılar. Hallerinden gayet memnunlar. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bu durum, hükümetin belediyeler konusunda attığı adımların aslında ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gösterdi."

Kaynakların, PKK'ya gitmesini istemediklerini vurgulayan Muş, şunları söyledi:

"Biz 'Oradaki finansal imkanlar, insan kaynağı PKK için kullanılıyor.' diyorduk. Bunu inkar ediyorlardı. Geldiğimiz nokta da aslında bunun doğru olduğunun ikrarıdır; 'Ben PKK'yım. Ben kendimi PKK'nın kurucusuyla özdeşleştiriyorum. Bundan pişmanlık duymuyorum.' diyor. Belediyelerdeki kaynaklar da bu terör örgütüne peşkeş çekiliyordu. Bunun önüne geçildi. Atılan adımların neticesinde PKK ciddi şekilde hareket kabiliyetini, imkanlarını kaybetti ve tükenme noktasına geldi."

- "CHP bunu duymazlıktan geliyor"

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, Londra'dan 580 milyon dolar borç aldığını söyleyen Muş, "Siz sürekli Londra'daki finans çevrelerine 'tefeci' diyordunuz, eleştiriyordunuz. 'İstanbul'da kaynak sorunu yok. Biz kaynağı kendimiz oluşturacağız. Belediyeyi asla borçlandırmayacağız.' diyordunuz fakat gelinen noktada 'tefeci' olarak tanımlandığınız Londra'dan 580 milyon dolar kredi aldınız." dedi.

CHP'nin, "Borç alan, emir alır." dediğini dile getiren Muş, şunları kaydetti:

"Bu borç alınan parayı iade edecek misiniz diye sorduk fakat o günden bugüne CHP'den tek ses çıkmadı. CHP bunu duymazlıktan geliyor. Kemal Bey, sözünün eriyse söylediklerinde samimiyse Londra'dakiler onun söylemiyle tefeciyse borç alan emir alıyorsa 580 milyon doları ne zaman iade ettirecek? Kendisinden bunun cevabını bekliyoruz. Aksi takdirde bunlar, işlerine geldiği gibi konuşan bir parti hüviyetinde. İşlerine geldiği zaman suçlama ortaya atıyorlar, işlerine gelmediği zaman başka şeyler ortaya atıyorlar.

Bu samimiyet testleridir. Hani siz İstanbul'u kendi kaynaklarıyla yönetecektiniz? Hani İstanbul'u borçlandırmayacaktınız? Neden 'Londra'daki tefeciler'den 580 milyon dolar borç aldınız ve bu parayı şu saate kadar iade etmediniz? Kemal Bey'in belki haberi yoktu. Öğrendi. Kendisine bütçede bunu söyledik. Hakikaten belediye başkanları üzerinde bir ağırlığı varsa söylediklerinde samimilerse bunun talimatını verir, bu parayı iade ettirirler. O zaman biz de deriz ki Kemal Bey sözünün eri bir adamdır."



