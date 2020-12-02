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Aktüel AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki:
Aktüel

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki:

"CHP'nin Genel Başkanı'nın muhalefet etmek adına Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelttiği sözler akıl, izan ve siyasi ahlak dışı, politikalarının tamamen dibe vurduğunu gösteren hezeyanlarıdır"

Yeniakit Publisher
2020-12-02 10:02:22 -
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki:

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili, "CHP'nin Genel Başkanı'nın muhalefet etmek adına Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelttiği sözler akıl, izan ve siyasi ahlak dışı, politikalarının tamamen dibe vurduğunu gösteren hezeyanlarıdır." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından, Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini eleştirdi.

Numan Kurtulmuş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Türkiye'yi yönetmeye namzet olduğunu iddia eden CHP'nin Genel Başkanı'nın muhalefet etmek adına Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelttiği sözler, akıl, izan ve siyasi ahlak dışı politikalarının tamamen dibe vurduğunu gösteren hezeyanlarıdır. Utanç verici, Türkiye düşmanlarını sevindiren, çatısı altında sarf edildiği yüce Meclisimizin mehabetine hiç yakışmayan bu ifadeleri şiddetle kınıyor, bu esef verici sözlerin sahiplerini milletimizin vicdanına havale ediyoruz."

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