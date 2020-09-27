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Aktüel AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Ermenistan'ın saldırılarına tepki:
Aktüel

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Ermenistan'ın saldırılarına tepki:

"Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik düzenlediği bu alçak saldırı bölge barışına karşı gerçekleştirilen büyük bir provokasyondur"

Yeniakit Publisher
2020-09-27 12:23:12 -
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Ermenistan'ın saldırılarına tepki:

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'daki sivillere düzenlediği saldırının bölge barışına karşı büyük bir provokasyon olduğunu belirterek, "Türkiye olarak her zaman, her şart altında Azerbaycan'ın yanındayız." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını şiddetle kınadı.

Saldırı sonucu şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, Azerbaycan halkına başsağlığı dileyen Kurtulmuş, "Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik düzenlediği bu alçak saldırı bölge barışına karşı gerçekleştirilen büyük bir provokasyondur. Türkiye olarak her zaman, her şart altında Azerbaycan'ın yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

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