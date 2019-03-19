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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Kütahya’da

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Kütahya Türkiye’de siyaset tarihi boyunca da bu her zaman doğru istikamette yer aldı.

19 Mart 2019 Salı 21:12
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Kütahya’da

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Kütahya Türkiye’de siyaset tarihi boyunca da bu her zaman doğru istikamette yer aldı. AK Parti’ye ve Recep Tayyip Erdoğan’a başından itibaren destek verdi. Şimdi bir seçim arifesindeyiz. Yaklaşık 10 günlük bir vaktimiz kaldı. İnşallah bu 10 günlük süre içerisinde canla başla çalışarak Kütahya’da Ahmet Sami Kutlu kardeşimizi açık ara birinci çıkartacak" dedi.


AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Kütahya İl Başkanlığı tarafından Zafer Meydanı’nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Sürekli AK Parti’nin önünün kesilmeye çalışıldığını belirten Kurtulmuş, "Kütahya her sokağında, her köşesinde buram buram Anadolu insanının taşındığı bir şehir. Kütahya şehzadeler şehri. Kütahya büyük bir medeniyetin merkezi, böyle bir şehirde aynı irfana sahip Kütahyalı dostlarımızla birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Allah’a hamt ve şükür ediyorum. Kütahya her zaman hakkın, hakikatin ve haklının yanında durdu. Kütahya Türkiye’de siyaset tarihi boyunca da bu her zaman doğru istikamette yer aldı. AK Parti’ye ve Recep Tayyip Erdoğan’a başından itibaren destek verdi. Şimdi bir seçim arifesindeyiz. Yaklaşık 10 günlük bir vaktimiz kaldı. İnşallah bu 10 günlük süre içerisinde canla başla çalışarak Kütahya’da Ahmet Sami Kutlu kardeşimizi açık ara birinci çıkartacak ve AK Parti Belediyesini iktidara taşıyacağız. Diğer ilçelerimizde, beldelerimizde de aynı başarıyı göstereceğinize yürekten inanıyorum” dedi.



“Milletimiz Cumhuriyet Halk Fırkası zihniyetinden sandıklarda hesap sordu”


“Türkiye ne zaman milletiyle birlikte bütünleşmiş, el ele kol kola yürüyen siyasi iktidarlar sahibi oldukça yükselmiş, gelişmiş ekonomik olarak da refah içerisinde olmuştur” diyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:


“Rahmetli Menderes 1950-1960 yılları arasında 10 bu memlekette ülkeyi yönetti. Kütahya halkı da Menderes’e büyük destek verdi. Babalarınız, büyükleriniz Menderes’i Cumhuriyet Halk Fırkası karşısında mahcup etmedi. Menderes büyük hizmetler yaptı. Ama maalesef bu büyük hizmetleriyle Türkiye yükselirken birileri bundan rahatsızlık duydu. Türkiye’nin ayağına çelme takmaya kalktılar. Rahmetli Menderes’i darağacında asarak bir şekilde yaptığı hizmetlerin hesabını sordular. Çok şükür onları atlattık. Rahmetli Özal’ı hatırlayın, Özal’da bu millete büyük hizmetler yaptı. Ama Cumhurbaşkanlığı köşkünde bile Özal’ı rahat bırakmadılar. Özal’a Kütahya halkı o zaman da destek verdi. Arkasından rahmetli Erbakan hocanın 11 aylık kısa Refahyol hükümeti zamanında yaptığı hizmetleri hatırlayın. O hizmetler yapıldı Türkiye tam kalkınmaya, sanayileşmeye başladığında yine ayaklarına çelme taktılar. Bu sefer 60 darbesini yapan zihniyetin benzerleri, onların devamı 28 Şubat darbesini yaptı. Onu da bu millet atlattı. Arkasından AK Parti iktidar oldu. AK Parti Türkiye’ye hizmet etmeyi sürdürdükçe birileri bundan rahatsızlık duydu. AK Partinin önünü 2007’de Cumhurbaşkanlığı seçimiyle kesmeye çalıştılar. Ardından parti kapatma davası açtılar. 6’ya 5, bir tane yargıç daha kapansın diye karar verse bugün burada böyle bir parti olmayacak. Milletimiz Cumhuriyet Halk Fırkası zihniyetinden sandıklarda hesap sordu. Sandıklarda hiç galibiyet yüzü göremediler.”



“Millet kendisine sahip çıkanları hiçbir zaman bırakmıyor”


“Millet kendisine sahip çıkanları hiçbir zaman bırakmıyor, geçmişte kendisine hizmet edenleri unutmuyor” ifadelerini kullanan Kurtulmuş, “AK Parti’nin önünü de 27 Nisan Muhtırası ile kesmeye çalıştılar. Bir zamanlar bu memlekette muhtıra verildiğinde şapkasını alıp kaçan Başbakanlar vardı. Zannettiler ki bu sefer Recep Tayyip Erdoğan’a da muhtıra verirlerse şapkasını alır kaçar. Tam tersine milletten aldığı güçle, milletten aldığı destekle milletin başında milleti yönetmeye devam etti. Baktılar ki böyle olmuyor. Arkasından sadece son 6 yılda yapılanları bire cümleyle anlatacağım. 7 Şubat 2012 MİT Başkanı sorguya çekilmek için çağrılıyor. Amaç MİT Başkanını sorgulamak değil, o zaman Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan’ı iktidardan alaşağı indirmek. Arkasından Gezi Parkı eylemleri. İstanbul Taksim Meydanına Apo’nun posterini asacak, “zulüm 1453’de başlamıştır” yazacak kadar aşağılayan, milletten kopuk bir güruh. Allah’a çok şükür onu da atlattık. 17-25 Aralık yargı darbesi, FETÖ’cü polisler, savcılar. O yargı darbesiyle yine Recep Tayyip Erdoğan’ı indirmeye çalıştılar. Onu da atlattık. 2014 yılında 6-8 Ekim olayları, Kobani olayları bahane edilerek Türkiye’nin 25 merkezinde sokaklar yakıldı, evler, binalar ateşe verildi. 55 Türk kardeşimiz PKK uzantıları tarafından şehit edildiler. Daha sonra çukurlar kazarak bu milletin geleceğini o çukurlara gömmeye gayret ettiler. Ardından 15 Temmuz gecesi hoca kılıklı bir eşkıyanın emrindeki çete. Amerika’da istihbarat birimlerinin dizinin dibine oturmuş olan bir örgüt liderinden aldıkları emirlerle helikopterlerle, tanklarla, uçaklarla halkımızın üstüne ateş ettiler. 251 kardeşimiz şehit oldu. 15 Temmuz gecesi emperyalistler ve emperyalist uşakları için büyük bir kuyruk acısıdır. Bunlardaki kuyruk acısı bu milletin vurduğu tokadın acısıdır. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir millet savaş uçaklarına, helikopterlere sadece yumruğuyla, iman dolu göğsüyle karşı koyamaz. Allah bu milletten razı olsun. O günleri hatırlayın Türkiye’yi şöyle uçurumun kenarından çekti aldı bu millet" diye konuştu.


Kurtulmuş, AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu’nun Kütahyalılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emaneti olduğunu ifade etti.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 21:12
  1. doğa

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