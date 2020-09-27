AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı:

SAKARYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Yavuz, partisinin Karapürçek İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın birtakım yerlerini işgal edip ateş altına aldığını, can kayıplarının yaşandığını hatırlatarak, saldırıyı kınadı.

Azerbaycan'a, "İki devlet, tek millet" anlayışıyla yaklaştıklarına işaret eden Yavuz, "Adeta canımızdan can gidiyor. Kaldı ki dünyanın neresinde bir zulüm, zalimane bir yaklaşım varsa o yine bizim gerçekten moralimizi bozuyor, acıyı hissetmemize sebebiyet veriyor. Azerbaycan olunca daha fazla hissediyoruz onu." diye konuştu.

Saldırının ardından "Azerbaycan Türk SİHA'larını kaldırdı ve 6 köy işgalden kurtarıldı" şeklinde manşetleri gördüklerini aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"Ne kadar şükretsek azdır ve ne kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için uğraşsak, onun arkasında sarsılmaz çelikten bir şekilde halkalar halinde bulunsak azdır. Sadece SİHA'larımızla Azerbaycan'da farkımızı ortaya koymuyoruz, Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunu nasıl ortadan kaldırdığımızı biliyorsunuz. Darmaduman edildi o terör koridoru."

Sakarya'da yapılması planlanan bin yataklı hastanenin inşaat ihalesinin bu yıl içerisinde gerçekleşeceğini bildiren Yavuz, deprem şehri kente Acil Durum Hastanesi yapılması için de çalışmalara başladıkları müjdesini verdi.

Acil Durum Hastanesinin Karapürçek'e en yakın yerde Erenler çıkışında yapılacağını aktaran Yavuz, hastanelerin kente hayırlı olmasını diledi.

Kongre sonucunda AK Parti Karapürçek İlçe Başkanlığına Ümit Bodur seçildi.



- "Akdeniz'de, Karadeniz'de petrol aramaya devam edeceğiz"

Daha sonra AK Parti Hendek İlçe Kongresinde partililere hitap eden Yavuz, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere değindi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sorunların diyalog yoluyla çözülmesi konusunda Türkiye'ye mesaj gönderdiğini aktaran Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne oldu? Cumhur İttifakı ile birlikte yol alan bu iktidarın Türkiye'ye en fazla kazandırdığı bir numaralı şey özgüvendir. Allah'a şükrediyoruz böyle liderimiz olduğu için. 'Mavi Vata'ndan bir damla suyu size heba edemeyiz, ey Amerika, Avrupa Birliği isterseniz karşımızda olun, bütün dünya karşımızda olsa da biz bu milletle birlikte gerekirse kefenimizi giyeriz ve ölümü göze alarak bir damla suyu size vermeyiz.' duruşuyla geri adım atıldı. Biz Akdeniz'de, Karadeniz'de petrol aramaya devam edeceğiz."

Yavuz, Cumhur İttifakı'nın en büyük icraatlarından birinin de başkanlık sistemi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı'nın tek bir amacı var, Mavi Vatan'dan bir damla su gitmesin, terör örgütlerini silip yok edelim. Millet İttifakı'nın da tek amacı, 'Gerekirse Türkiye düşsün, problem yok, yeter ki bu iktidarı alaşağı edelim, Cumhur İttifakı'nı muvaffak kılmayalım'. Birliğimiz, beraberliğimiz, ittifakımız, kardeşliğimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasındaki en büyük güçtür. Birliğimiz daim olsun, dirliğimiz devam etsin, kardeşliğimize gölge düşmesin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında da sıra dağlar gibi durmaya devam edelim. Çünkü başka bir Recep Tayyip Erdoğan yok."