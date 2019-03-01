0553 313 94 23

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu: Yerel seçimlerin arefesindeyiz, AK Parti olarak çok gayret sarf etmeliyiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, güçlü ve mutlu kadının pozitif etkisinin hayatın her alanına yansıyacağını ve güçlü olan kadının ailesi ile Türkiye’yi güçlü kılacağını söyledi.

01 Mart 2019 Cuma 16:41
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu: Yerel seçimlerin arefesindeyiz, AK Parti olarak çok gayret sarf etmeliyiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, güçlü ve mutlu kadının pozitif etkisinin hayatın her alanına yansıyacağını ve güçlü olan kadının ailesi ile Türkiye’yi güçlü kılacağını söyledi.

 

Kahramanmaraş Kadın Buluşmaları’na katılan Sarıeroğlu, 16 yıllık AK Parti iktidarı döneminde kadınların güçlü bir idealinin olduğunu belirtti. Siyasette kadınları mecliste temsil gücünün arttığını vurulayan Sarıeroğlu, AK Parti’nin yönetimlerde güçlü kadınlar olsun diye gayret sarf ettiklerini söyledi. Sarıeroğlu, “Bugüne kadar çalışma hayatımda sendikal hareket içerisinde yer aldım ama sendikal hareket içerisi ve çalışma hayatı boyutuyla ilgili hep kadın konusu boyutuna özel olarak istihdam, çalışma hayatı ve iş gücü bağlamında odaklandım. Ülkemiz 16 yıllık AK Parti iktidarı döneminde kadın konusunda güçlü bir ideali var. Kadın konusunda 16 yılda bir devrim yapıldı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Gerek siyasi hayatta, şu an AK Parti olarak 53 tane milletvekilimiz var ve mecliste sayımız 100’ü aşmış durumda. Gerçekten bu rakamlar yetersiz bile olsa, bundan 10 yıl önce hayal olarak değerlendirebileceğimiz rakamlar. Şimdi yerel seçimler arifesindeyiz ve AK Parti olarak çok güçlü bir gayret sarf ettik. Gerek belediye meclis üyeliklerinde, gerek belediye başkanlıklarında güçlü kadınlar olsun diye. Sahaya da baktığımız zaman aslında sahanın da talebinin kadın siyasetçilerin yerel yönetimler bağlamında daha çok ön planda olmasını arzu ettiğini ve talep ettiğini yaptığımız çalışmalarda gördük” dedi.

 

Kadınların istihdam oranlarıyla ilgili istatistik bilgiler de veren Sarıeroğlu, bugün 453 bin kadının işe yerleştirildiğini belirtti. Kadınların siyasetin öznesi haline geldiğini kaydeden Sarıeroğlu, “Cumhurbaşkanımıza ben teşekkür etmek istiyorum. Hepimiz emeğimizle, arkamızda güçlü destekler ve maddi güçler olmadan sahalarda, partimiz içerisinde çalışma hayatlarımızda verdiğimiz emeğimizle yani tek sermayemiz emeğimiz olarak siyasette şu an AK Parti’li kadınlar olarak varız. 2002 yılında İşkur tarafından 4 bin kişi işe yerleştirilirken, bugün ise geldiğimiz rakam 453 bin kadın işe yerleştirilmiştir. Aslında bu başarı hikayesinin temelinde yatan konu. Kadınlar güçlü olursa ailenin ve Türkiye’nin güçlü olacağını inanıyoruz. Güçlü kadının, mutlu kadının pozitif etkilerini hayatın her alanında yansımalarının güçlü şekilde olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 16:41
  1. Kahramanmaraş
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiltere Dışişleri Bakanı Körfez turuna başladı
    1. İngiltere Dışişleri Bakanı Körfez..
    2. Borsa günü düşüşle tamamladı
    3. "YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgede en..
    4. Türkiye ABD'yi resmen reddetti!
    5. Akın Öztürk son savunmasıyla hakim..
    6. ATO Başkanı Baran Kobi Değer..
    7. Biltaci cezaevinde beyin kanaması..
    8. Ardahan'da kar yağışı ve tipi
    9. Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası
    10. "Şehir hastanelerini markalaştırmak..
    11. Uludağ’da otobüs devrildi: 9 yaralı
    12. Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof...
    13. Kaymakam Uzan, öğrencilerle buluştu
    14. Ürdün'de sağanak yağış 15 yıldır..
    15. Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, son..
    16. Uçhisar’da dönemin son meclis..
    17. GÜNCELLEME - Bolu'da telefonla..
    18. FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi..
    19. Edirne'de 204 düzensiz göçmen yakalandı
    20. Afrin Şehidi Çevik dualarla anıldı
    21. Atiker Konyaspor, Göztepe..
    22. Evkur Yeni Malatyaspor, Başakşehir’e..
    23. Karabük’te Mısır’daki idamlara tepki..
    24. Saffet Şeker İlkokulu’nda itfaiye’den..
    25. Vali Ali Hamza Pehlivan: “Sizlere..
    26. İl Genel Meclisinin Mart ayı..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim..
    28. "Demokrasi Tarihimizin Utanç Günü"..
    29. Serbest piyasada altın fiyatları
    30. Bakan Kurum Hatay Stadyumu’nda..
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var