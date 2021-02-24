AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Gara şunu da ortaya çıkardı; tüm bu oyun ve düzen içerisinde olanların maskelerini de düşürdü. Şimdi sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik utanmadan, sıkılmadan, terörle bunca yıldır yapmış olduğumuz kararlı mücadeleyi bugüne kadar görmezden gelerek laf etmeye kalkıyorlar. Haddinize değil." dedi.

Sarıeroğlu, Bolu 17 Temmuz Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferans yöntemiyle katıldığı AK Parti Bolu 7. Olağan İl Kongresinde yaptığı konuşmada, çok önemli dönemlerden geçildiğini ve Türkiye'yi tarihi bir seçimin beklediğini söyledi.

AK Parti demenin, Türkiye demek olduğunu dile getiren Sarıeroğlu, "AK Parti demek tüm mazlum ve mağdur coğrafyalardaki kardeşlerimize umut demek. Sayın Cumhurbaşkanımız, 14 Ağustos 2001'de yola çıkarken 'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' demişti. Sözünün gereğini, siz teşkilatlarımızın arkasında dimdik durmasıyla aziz milletimizin verdiği destekle 19 yıldır çok çalışarak yerine getirdi." diye konuştu.

CHP'nin belediyecilik anlayışını eleştiren Sarıeroğlu şöyle devam etti:

"Sadece laf üstüne laf koyan, iş icraata geldiği zaman ortada hiçbir şeyin görünmediği bir anlayış. Allah ülkemizi, 81 ilimizi, bütün milyonları bunların zihniyetinden korusun. Şimdi İstanbul Bakırköy'de, Kadıköy'de grev kararları vardı. Diğer belediyelerde de grev kararı alınmış. Çöpler göreceksiniz, daha da kötü olacak. Bunların yönetmek gibi bir derdi yok. Yönetmek kitaplarında yazmıyor. Bolu da maalesef bu zihniyetle tanıştı."

Sarıeroğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye değinerek, "Pandemi sürecinde Türkiye'nin başına bir sürü iş gelsin, AK Parti iktidarı, sayın Cumhurbaşkanımız bu süreçle ilgili sorunlar yaşasın diye maalesef el ovuşturup bekleyenler oldu. Dünyada çok kötü görüntüler yaşandı. Allah'a hamdolsun işte 19 yıldır yapmış olduğumuz yatırımlar, sağlık altyapımız, ortaya koyduğumuz hizmetler, yetiştirdiğimiz kaliteli insan gücümüz, sağlık çalışanlarımız... Allah onlardan razı olsun. Dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan sosyal güvenlik sistemimiz, herkesi kapsayan, hiçbir kimsenin bir kuruş para vermeden tedavilerini olduğu bir dönem... Pandemiyle boğuşurken tökezlememizi bekleyenlere inat 25 yeni hastaneyi sadece bu dönemde kurmuşuz." diye konuştu.

Doğal gaz arama çalışmalarından bahseden Sarıeroğlu, "Doğal gaz bulamazsınız, yapamazsınız, arayamazsınız." denildiğini aktararak, "Hepsini elimizin tersiyle ittik. Karadeniz'de bu dönemde arama çalışmalarımızı her türlü engellemeye rağmen devam ettirerek bulduk mu? Bulduk. Şimdi, 'Çıkaramazsınız.' diyorlar. Onu da yapacağız. İnşallah doğal gazımızı çıkaracağız ve işleyeceğiz." dedi.

Sarıeroğlu, salgın döneminden sonra Türkiye'nin hızına yetişilemeyeceğini vurgulayarak, daha güçlü atılımlarla daha güçlü yatırımlarla daha büyük işlerle dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline gelineceğini, kimsenin bunu engelleyemeyeceğini söyledi.

"Bu milleti aldatamazsınız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Sarıeroğlu şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu, konuştuğunda icraattan bahsediyor mu? Hayır. En ufak bir projeden bahsediyorlar mı? Hayır. 'AK Parti şunu yapamadı, şunu şöyle yapsın.' diyebiliyorlar mı? Hayır. Tek yaptığı ne? Yalan, iftira, karalama. İçinden geçtiğimiz bu dönemde ana muhalefet partisinin, CHP kadrolarının, kullanmış oldukları bu kirli dilden dolayı çok rahatsız olduğumu söylemek isterim. Türkiye de Türk siyaset hayatı da 81 milyon vatandaşımız da bunu hak etmiyor. Böyle bir şey olamaz. Türkiye'nin enerjisini, kazanımlarını, geleceğe dair ideallerini, hedeflerini, yapmış olduğunuz bu algı çalışmalarıyla bu yalanlarla iftiralarla engellemeye, boşa harcatmaya hakkınız yok. Bu milleti aldatamazsınız. Milletimizi kandıramazsınız. Milletimiz, kimin ne olduğunu görüyor. Bunun gereğini de işte sandık gününde ortaya koyuyor. Milletimizin ferasetine, basiretine yürekten inanıyorum."

Terörle mücadelemiz kararlı şekilde devam ediyor

Terör örgütü PKK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde şehit edilen 13 Türk vatandaşına Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı dileyen Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Gara'da çok ağır, gerçekten yüreklerimizi yakan bir süreci yaşadık. Gara şunu da ortaya çıkardı; tüm bu oyun ve düzen içerisinde olanların maskelerini de düşürdü. Şimdi sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik utanmadan, sıkılmadan, terörle bunca yıldır yapmış olduğumuz kararlı mücadeleyi bugüne kadar görmezden gelerek laf etmeye kalkıyorlar. Haddinize değil.

Canını 15 Temmuz'da ortaya koyduğunu gördüğümüz, 'Halkın gücünün üzerine güç tanımıyorum.' diyen Cumhurbaşkanımızın adını ağızınıza alamazsınız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu mücadele hepimizin gözlerinin önünde oluyor. İHA'larımız, SİHA'larımız, kendi silahlarımız, tanklarımız, helikopterlerimizle terörle mücadelemiz kararlı şekilde devam ediyor. Siz önce teröre, 'terör' deyin, şöyle yürekten samimiyetle bir kınayın. 'PKK, terör örgütüdür.' deyin. Öyle kapılar arkasında anayasa görüşmeleri yaptığınız, milletin önünde yapamadığınız, gösteremediğiniz, açıklayamadığınız ama hepimizin bal gibi bildiği o iş birliklerini yine gizlemek için yalanlarla dolanlarla sayın Cumhurbaşkanımıza saldıramazsınız. Bu millet buna izin vermez."

Kongreye, AK Parti Bolu milletvekilleri Fehmi Küpçü ve Arzu Aydın, eski İl Başkanı Nurettin Doğanay, belediye başkanları, diğer ilgililer ve partililer katıldı.

Kongrede, Suat Güner AK Parti İl Başkanlığına getirildi.