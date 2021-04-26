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Siyaset AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: HDP ve PKK'nın ortak cinayetleri
Siyaset

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: HDP ve PKK'nın ortak cinayetleri

Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu 108 kişinin yargılandığı Kobani Davası Ankara'daki Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü’nde görülmeye başlandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı İzmir Milletvekili Hamza Dağ 6-8 Ekim olaylarının davasının görülmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, “Dileğimiz, bu cinayetlerin tüm sorumlularının hukuk önünde hak ettikleri biçimde cezalandırılmalarıdır” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 15:38:00 -
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: HDP ve PKK'nın ortak cinayetleri

 Yeni Akit  Ankara 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı İzmir Milletvekili Hamza Dağ 6-8 Ekim olaylarının davasının görülmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Dağ, “Bizzat dönemin HDP Eşbaşkanlarının terör örgütü PKK ile ortaklaşa biçimde tertiplediği bu cinayet eylemlerinin duruşmasına bugün başlandı. Dileğimiz, bu cinayetlerin tüm sorumlularının hukuk önünde hak ettikleri biçimde cezalandırılmalarıdır” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın sosyal medya paylaşımında yer alan ifadeler;

“2014 yılının Ekim ayında, terör örgütü PKK ve HDP’nin yöneticileri tarafından, Suriye’deki “Kobani” (Ayn el-Arab) bölgesinde DAEŞ ile PKK’nın Suriye kolu PYD arasındaki çatışmalar bahane edilerek ülkemiz sınırları içerisinde sokak eylemleri başlatılmıştır. İslamofobik söylemlerle alevlendirilen eylemler neticesinde 37 vatandaşımız şehit edildi. 16 yaşındaki gencimiz Yasin Börü, terör örgütü DAEŞ’ten hiçbir farkı olmayan şekilde, alçakça ve vahşice katledildi. Bizzat dönemin HDP Eşbaşkanlarının terör örgütü PKK ile ortaklaşa biçimde tertiplediği bu cinayet eylemlerinin duruşmasına bugün başlandı. Dileğimiz, bu cinayetlerin tüm sorumlularının hukuk önünde hak ettikleri biçimde cezalandırılmalarıdır.

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