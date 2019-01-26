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AK Parti Gaziantep Nurdağı belediye başkan adayı 2019

AK Parti Nurdağı ilçe belediye başkan adayı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda AK Parti Gaziantep Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı’nda AK Parti Gaziantep ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor. AK Parti Gaziantep ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Peki AK Parti Nurdağı belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti Nurdağı ilçe belediye başkan adayı 2019 yerel seçim.

26 Ocak 2019 Cumartesi 10:35
AK Parti Gaziantep Nurdağı belediye başkan adayı 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda AK Parti Gaziantep Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı’nda AK Parti Gaziantep ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor. AK Parti Gaziantep ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Peki AK Parti Nurdağı belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti Nurdağı ilçe belediye başkan adayı 2019 yerel seçim.

Nurdağı AK Parti belediye başkan adayı son dakika. Yerel seçimlere katılacak partilerin belediye başkan adaylarını belirleme çalışmaları devam ederken, AK Parti'de bugüne kadar toplam 1230 belediye başkan adayı açıklandı. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyasını, büyük aday tanıtımı ve manifesto toplantısıyla 31 Ocak'ta başlatacaklarını ve bu tarihe kadar tüm adayların tanıtımının yapılacağını açıklamıştı.

AK Parti'de bugüne kadar 69'u il, 774'ü ilçe ve 387'si belde olmak üzere, toplam 1230 belediye başkan adayının ismi kamuoyuyla paylaşıldı. AK Parti Gaziantep ilçe belediye başkan adayları açıklandı. AK Parti Nurdağı belediye başkan adayı Ökkeş Kavak olduğu söyleniyor.

Nurdağı belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 43

MHP % 30

SP % 20

CHP % 3

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 10:35
  1. AK Parti Gaziantep Nurdağı belediye başkan adayı 2019

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