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Gündem "AK Parti, Erol Olçok'un yerini bir türlü dolduramadı"
Gündem

"AK Parti, Erol Olçok'un yerini bir türlü dolduramadı"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin, 15 Temmuz hain darbe girişiminde oğluyla birlikte şehit edilen Erol Olçok'un yerini bir türlü dolduramadığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 12:51:00 -
"AK Parti, Erol Olçok'un yerini bir türlü dolduramadı"

 

15 Temmuz hain darbe girişiminde oğluyla birlikte şehit edilen Erol Olçok'un hayatı, 'Erol Olçok - Öncü, Lider ve Kahraman' adıyla kitap haline getirildi. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, kardeşi Cevat Olçok’un ağabeyi Erol Olçok hakkında hazırladığı kapsamlı kitabı okurken çok duygulandığını belirtti.

"Cevat Olçok sadece bir vefa kitabı hazırlamamış. Aynı zamanda ustası olan Erol Olçok’u anlatırken aynı zamanda AK Parti’nin siyasi tarihine ve seçim kampanyalarına da ışık tutmuş" ifadelerini kullanan Selvi, "Erol Olçok sokağın dilini, siyasetin mesajlarını halka anlatan bir kampanya ustasıydı. Ama onu öyle büyük bir maharetle yapardı ki AK Parti onun boşluğunu bir türlü dolduramadı. AK Parti’nin siyasi tarihi dedim ya, partinin kuruluşunda AK Parti dahil 6 parti ismi çalışılmış. AK Parti hakkında ise 6 ayrı logo çalışması yapılmış.

Milli Atılım Partisi için iki ayrı logo çalışması yapılmış. Aydınlık Yarınlar Partisi, Yeni Ufuk Partisi ve Beyaz Parti isimleri de düşünülmüş. Sonunda AK Parti’de karar kılınmış" diye yazdı.

 

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