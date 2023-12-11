AK Parti dönemi projeleri damga vurdu! Yılın en iyi projesi bakın ne çıktı

Çanakkale'yi birbirine bağlayan "1915 Çanakkale Köprüsü", Türkiye için bir kez daha gurur kaynağı oldu. Dünyanın en iyi mühendislik projelerini değerlendiren Engineering News-Record dergisi, körpüye 2 farklı mühendislik ödülü verdi.



Köprü, "Yılın Projesi" ve "Dünyanın En İyi Projeleri" dalında ödüle layık görüldü. Ödüllerde dünya çapında 23 farklı ülkeden, 31 proje değerlendirilmeye alındı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü yıl dönümünde gelen başarıyı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu değerlendirdi. “1915 Çanakkale Köprüsü projesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıldönümünü sembolize eden çok önemli bir projemiz. Projemize gelen ödüller ülke olarak hepimizi gururlandırmaktadır” dedi.





Aynı dergi, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 2021 yılında sayfalarına taşımış, 10 sayfalık özel bölümün kapağı olmuştu. Bakan Uraloğlu, dergiden daha önce de iki farklı ödül kazanıldığını hatırlattı. Köprünün toplam 24 ulusal ve uluslararası saygın ödülün sahibi olduğunu vurguladı.