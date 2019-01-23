AK Parti CHP MHP İYİ Parti ne kadar oy alıyor? Yerel seçim anket sonuçları 2019

Türkiye 31 Mart 2019'da yerel seçimler için sandık başına gidecek. AK Parti ve MHP yerel seçimlerde Cumhur İttifakıyla seçimlere girerken, CHP ve İYİ Parti Millet İttifakı ile seçimlere girme kararı aldı. CHP ve İP ittifakına bazı illerde ise Saadet Partisi de dahil oldu. AK Parti İstanbul'da Binali Yıldırım, Ankara'da Mehmet Özhaseki İzmir'de ise Nihat Zeybekçi ile seçimlere girerken, CHP İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ve Ankara'da Mansur Yavaş ile seçimlere girecek. Yerel seçim 2019 sonuçlarına ilişkin anket verileri de açıklanmaya başlandı. Optimar, Konsensus ve ORC, yerel seçim anket sonuçlarını açıkladı. Peki AK Parti CHP MHP İYİ Parti parti oy alıyor? Yerel seçim 2019 anket sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy alıyor?

Son dakika yerel seçim anket sonuçları. , 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde kararsızların oranının yüzde 27 olduğuna işaret etti. Optimar Araştırma Şirketi Genel Müdürü Hilmi Daşdemir "Kararsızların bu oranlarda seyretmesinde ittifak yapan partilerin tabanlarında, diğer partiden seçilen adaylara yönelik itirazlar olması rol oynuyor" dedi. Optimar Araştırma şirketinin anket sonuçlarına göre partilerin aldıkları oy oranları şöyle oldu:

AK PARTİ %32,4

CHP %23,9

MHP %15,7

HDP %5,1

İP %2,4

DIĞER %0,9

ADAYA BAĞLI/KARARSIZ %19,6

Konsensus'un anketinden de AK Parti açık ara önde

Konsensus Araştırma Şirketi, 31 Mart 2019 yerel seçimine ilişkin İstanbul'da yaptığı son anket sonucunu paylaştı. Anket sonucuna göre, araştırmaya katılanların yüzde 40,7'si AK Parti'ye, yüzde 33,6'sı CHP'ye, yüzde 6,4'ü MHP'ye, yüzde 4,7'si HDP'ye ve yüzde 4,1'i İYİ Parti'ye "adaydan bağımsız" olarak oy vereceklerini belirtti.

ORC anketinde de AK Parti rakiplerini solluyor

ORC anket sonucuna göre İstanbul'da AK Parti'nin oyları yüzde 35,1 görünürken, CHP yüzde 26,7, MHP yüzde 9,8, HDP yüzde 5,6, İYİ Parti ise yüze 2,8 oranında oy alıyor. Adaylara bağlı oy vereceğiz diyenlerin oranı ise yüzde 18,1 oranında değişiyor.

2014 yerel seçim sonuçları (Türkiye geneli)

AK Parti % 45

CHP % 27

MHP % 15

BDP-HDP % 5

SP % 2

BBP % 1

Ankara 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 44

CHP % 43

MHP % 7

BBP % 1