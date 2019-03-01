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AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı

Zırhlı Birlikler Davası savcısı, darbeci hainlerin tankları siyasi hayatın engellenmesi için göndermediğine karar verip beraat talep etti. Vicdanları yaralayan beraat talebine gazi Necmettin Utuş’tan sert tepki geldi. Utuş, “Akıllara zarar bir durum” dedi.

01 Mart 2019 Cuma 10:36

Zırhlı Birlikler Davası savcısının 18 Şubat’ta verdiği mütalaada, 2 tankı AK Parti’ye gönderip bir kişinin şehit olması, biri ağır olmak üzere çok sayıda vatandaşın yaralanmasına neden olan darbecilerin, tankları “Siyasi hayatın engellenmesi” için göndermediğini belirterek, sanıkların üzerlerine atılı bu suçtan beraatini talep etmesi herkesi şoke etti.

Gazi Utuş: Bu nasıl adalet?

AK Parti önünde, tankları önlemeye çalışırken darbecilerin silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralanan Necmettin Utuş Akit’e yaptığı açıklamada, “2 tank AK Parti Genel Merkezine geliyor 50 tank cephanelikten top mermisi ve mühimmat yüklüyor, nizamiyeye iniyor. 1 şehit, 6 yaralı var. Savcı beraat istiyor darbeci işgalciler için. Tankın üzerinde Teğmen Ahmet Faruk Çavuş, sürücü Burak Çakır, beni vuran Harun Bulut ve tank komutanı Külliyede aşağı indirdiğimiz Üsteğmen Fatih Mehmet Kılıç vardı. Arka tankta Üsteğmen Koray Korkmaz, İbrahim Akça, Mehmet Ayaz, Teğmen Yusuf Ak Bulut bulunuyordu. Cephane Komutanı Binbaşı İsmail Suvay ve Cephane Komutanı Başçavuş Hüseyin Yağmur iddianamelerde müşteki, bilirkişi. Bunlar 50 tanka top, uçaksavar mermisi ve A.4 mermisi verdiler. Ayrıca helikopterlere 1800 oerlikon top mermisi, 3000 adet de A. 4 mermisi verdiler. Bu mermiler halkın üzerine saat 24.00’ten sonra atıldı. Ayrıca 2 tankı nizamiyeden Binbasi İsmail Suvay çıkardı. Üsteğmen Sedat Caferoglu, Başçavuş Cemil Karakaya nizamiye komutanları olarak tankları dışarı çıkardı. Bunlar davada müşteki, tanık, bilirkişi yapıldı. Akıllara zarar bir durum” dedi.

Savcının mütalaasında şaşırtan indirim taledi! 

Savcının mütalaasının “1- Siyasi Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu Bakımından” başlıklı bölümünde yer alan; “Soruşturma ve kovuşturma kapsamında ifadeleri alınan sanık, tanık ve müşteki beyanları ile tüm dosya kapsamından birlikten dışarı çıkan tankların AK Parti Genel Merkezi’ne işgale gittiklerine ilişkin herhangi bir iddia ve delil bulunmadığı, tankların Jandarma Genel Komutanlığı’na gitmek ve burada sanık Süleyman Karaca ile irtibata geçmek üzere yola çıktığı, yine dosya içeriğindeki ilgili kamera kayıtları da incelendiğinde, bu tankların istikametinin Jandarma Genel Komutanlığı olduğunun anlaşıldığı, ancak buraya giden yolun kapalı olması nedeniyle tankların AK Parti Genel Merkezi’ne doğru yöneldikleri, dolayısı ile siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi suçunun işlendiğine dair ve bu suçtan sanıkların cezalandırılması için delil bulunmadığı gibi, sanıkların 15 Temmuz tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen Komutanlığı’nda gerçekleştirilmeye çalışılan darbe ile ilgili emir ve talimatlar vererek bahsi geçen tankların hazırlanmasını, tanklara mühimmat yüklenmesini ve bu tankların dışarı çıkmasını sağladıkları, ancak sanıkların bu kapsamdaki eylemlerinin TCK’nın 309. Maddesi kapsamındaki suçu oluşturduğu değerlendirilmiştir. Sonuç olarak atılı suçun TCK’nın 309. Maddesinde belirtilen suçun içerisinde eridiği hususu da dikkate alınarak, sanıklar Ahmet Bican Kırker, İsa Sancaklı, Faruk Yaman, Semih İlhan, Fatih Çubukçu, Özkan Gürkol, Süleyman Karaca, Erdal Yetim, Koray Korkmaz, Fatih Mehmet Kılıç, Ahmet Faruk Çavuş, Burak Çakır, Harun Bulut, İbrahim Akça, Mehmet Ayaz ve Yusuf Akbulut hakkında üzerlerine atılı bulunan siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi suçundan karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi…” şeklindeki indirim talebi duruşma salonunda bulunan müşteki gazileri şoke etti.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 10:36
  1. AK Parti Genel Merkezi
  2. AK Parti
  3. Necmettin Utuş
  4. 15 Temmuz
  5. 28 Şubat

YORUM YAZ

  • abdrhmnabdrhmn19 dk önce
    öncelikle yargının içi temizlenmeli ve bunlara böyle serbestlik tanıyan kanunların dahada disiplinli olması yani çok ağır cezalar getirilmelidir. idam cezası ab ye rağmen getirilmeli. gerekirse ab vede natodan yollar ayrılmalı incirlik ve tüm abd üsleri kapatılmalıdır. acıda olsa reçete bunu gösteriyor.
  • abdrhmnabdrhmn19 dk önce
    öncelikle yargının içi temizlenmeli ve bunlara böyle serbestlik tanıyan kanunların dahada disiplinli olması yani çok ağır cezalar getirilmelidir. idam cezası ab ye rağmen getirilmeli. gerekirse ab vede natodan yollar ayrılmalı incirlik ve tüm abd üsleri kapatılmalıdır. acıda olsa reçete bunu gösteriyor.
  • Mustafa ERDOĞANMustafa ERDOĞAN56 dk önce
    Kesin Amerikan ajanı bu savcı. Derhal MİT tarafından çapraz sorguya alınmalı!
  • mm1 sa önce
    FETÖMETREYİ, sadece kripto asker üyeler için değil, tüm şüpheli kamu personeline ve sureti haktan görünen yorumcu trollere de uygulamak şart!
  • İsmailİsmail1 sa önce
    Gezmeye mi göndermiş, o savcı hakkında derhal görevden el çektirilmeli, hatta görevden atılmalı.
  • HOMO TOKMAKUSHOMO TOKMAKUS1 sa önce
    Her zaman soyluyoruz : Turkler bu ip...leriyargilayip insan vicdaninin ongordugu cezalari veremezler.Cunku bu kiralik katillerin sahibi dunyayi kendine kole etmis emperyalistlerdir.Turkler bu konuda cok israrci olurlarsa her onyilda oldugu gibi tekrar ahira tikilirlar bu acimasiz para babalari tarafindan.Bunu bildikleri icin bu fetocu ib...leri mahkeme salonlarinda savunmalarini guluserek,siritarak ve purolarini agizlarinda geveleyerek yapiyorlar hakimler dahil herkesi asagilayarak sonsuz yalan dolanlarla.
  • abdrhmnabdrhmn1 sa önce
    akp fatöşçüleri çoktaannn unuttu. adaleşin içi leş gibi kokuyor temizlemedi. gitti 25 kuruşluk naylon poşet kanunlarıyla uğraştı. başka güzel bir fatöşçü parti olsaydı akp çoktaaannnn kaybederdi seçimleri. bu seçimlerde oy oranı çok düşecek.
  • Alkan Alkan 1 sa önce
    BU hain fetö teröristlerini birakan hakimde fetönün teröristi ve haini bu alçak hakim savci kimse HAKKINDA derhal sorusturma baslatilip derhal o makamdan alinip dogru bu terörist hakimi RÜTÜBETLI deligi sokmali ve anasindan DOGDUGUNA PISMAN EDILMELI pustun teröristleri
  • Celil yağmuroğluCelil yağmuroğlu1 sa önce
    Eğer AK parti bu kadar ülkede değişim yapmış ve yapıyor köklü bir sürü kamu kurum be kurumlarda değişim yapmasa sonucuna katlanöası gerek çünkü fırsatçılar pusuda bekliyor bir haini delilşer barken bir savcı nasıl beraat veriyor demekki bunlar üst kurullara güvenşeri var Devleti ve Milletin unurunu beş parasız görüyorlar,,yani biz bu ÜLKENİN AĞASIYIZ devşet ve hükümet işimize karışamaz meydan okuyorşar,,,AKŞAM GAZETESİ haberine göre Türkiyenin bir şehrinde SAVCILAR,,ÖĞRETMENLERİ,,,polislerle öğretmenleri zor kullanarak futbol sahası bizim alıkoymuşlar karakola götürmüşler,,,bu nasıl bir iş insanda akıl tutulöası yaratıyor bu masıl bir iş biz masıl bir Milletiz ua rabbi meden bu duruma düştük,,ALLAH BELAMIZI VERSİN,,BAZEN AVRUPAYI BÖYE DURUMLARDA HAK BERİYORUZ NE DİYECEĞİZ,,,,ŞŞim
  • Mahmut.OzMahmut.Oz1 sa önce
    Siz yargida FETO bittimi zannediyorsunuz? Daha en az 3000 veya 4000 civarinda uyuyan hucresinin oldugu tahmin ediliyor. Firsatini bulanlar iktidari sirtindan hancerlemeye kaldiklari yerden devam ediyor,edeceklerdir.
  • ErsoyErsoy1 sa önce
    Necmettin Utuş kardeşim yat kalk dua et, bu zamanda adaletin a sını kitaplarda okumak için bile zor bulduğumuz bir zaman, iyi ki savcı seni içeri almamış.
  • Kocasolak Kocasolak 1 sa önce
    Oh oh iyi olmuş. Yaaa işte böyle. İmamlara saldıranlar Berat ettiğinde sesi çıkmayan ak partiye iyi olmuş. Hainler cirit atıyor, iktidar bakıyor. Ak partide CHP de ip de MHP de sp de HİÇ fetöcü yokmuymuş? Kaç kişi yakaladınız? Siyasetçi böyle SIYRILIRSA siz milli iradeden söz edebilirmisiniz? Eyyyyy REİSİMİZ nerdesin? Bu soruma cevap ver!Beka sorunu TAMDA işte burda, pkk fetö Haçlı uşaklarıdır, partilerde ne işi var? Bizi yönetenler fetöden pkk dan arındırılmadan nasıl çözeceğiz BEKA sorununu? Oy dedin verdik, meydanlara dedin koştuk, bumu senin SAMİMİYETİN?
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Bu Savcı, Fetö cūmū Araştırılmalıdır. Būtūn Deliller Ortada İken, Nasıl Böyle Karar Verir.
  • ihsihs1 sa önce
    Adalet Bakanlığında bu savcılardan çoook var!
  • MücahitMücahit1 sa önce
    İşte hep anlatmaya çalıştığımız bu. Adalet adamları mazluma şahin. Gerçek suçluya gelince, hoşgörü abidesi oluyor.
  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    Kriptolar her yerde. Herifler hala açılan sınavlarda devlete hakim savcı asker polis sokabiliyorlar. Bunlar münafıklığın zirvesine ulaştılar. Bunları yakaladığın yerde imha edeceksin. Başka türlü baş etmek imkansız.

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