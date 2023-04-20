AK Parti binasına saldıran zanlının ifadesi: Atatürk için yaptım!
Adana'da AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'na pompalı tüfekle saldırı düzenleyen şüphelinin yakalanma anı ortaya çıktı.
Adana'nın Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenlendi.
Parti binası önüne gelen bir şahıs elindeki silahı peş peşe ateşlendi. AK Parti'ye yönelik olduğu öğrenilen olay üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. 10 elden fazla silah sesinin duyulduğu öğrenildi.
Şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatan polis şahsın 24 yaşındaki E.A. olduğu tespit ederek yakaladı. Şüphelinin 14 el ateş ettiği ortaya çıktı.
24 yaşındaki şüphelinin polisler tarafından yakalanıp yere yatırılma anları ortaya çıktı. Şüphelinin polis aracında suçunu itiraf ettiği öğrenilirken, "Atatürk için yaptım, CHP'nin binasına sıktılar" dediği belirtildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO