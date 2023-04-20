  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AK Parti binasına saldıran zanlının ifadesi: Atatürk için yaptım!
Gündem

AK Parti binasına saldıran zanlının ifadesi: Atatürk için yaptım!

Yeniakit Publisher
2023-04-20 20:38:00 -
AK Parti binasına saldıran zanlının ifadesi: Atatürk için yaptım!

Adana'da AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'na pompalı tüfekle saldırı düzenleyen şüphelinin yakalanma anı ortaya çıktı.

Adana'nın Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenlendi.

Parti binası önüne gelen bir şahıs elindeki silahı peş peşe ateşlendi. AK Parti'ye yönelik olduğu öğrenilen olay üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. 10 elden fazla silah sesinin duyulduğu öğrenildi.

Şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatan polis şahsın 24 yaşındaki E.A. olduğu tespit ederek yakaladı. Şüphelinin 14 el ateş ettiği ortaya çıktı.

24 yaşındaki şüphelinin polisler tarafından yakalanıp yere yatırılma anları ortaya çıktı. Şüphelinin polis aracında suçunu itiraf ettiği öğrenilirken, "Atatürk için yaptım, CHP'nin binasına sıktılar" dediği belirtildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23