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Gündem AK Parti binasına kurşun yağdırmıştı... Saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Gündem

AK Parti binasına kurşun yağdırmıştı... Saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-04-22 18:00:00 - 2023-04-22 18:01:13

Adana'da AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'nın depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına pompalı tüfekle kurşun yağdıran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Zanlı ifadesinde suçunu kabul etti.

Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki AK Parti ilçe başkanlığı binasına dün pompalı tüfekle ateş ettikten sonra gözaltına alınan E.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı emniyette alınan ifadesinde, "3500 liraya aldığım av tüfeğini gitar çantasına koydum. Birkaç yıl önce aldığım çelik yeleği giydim. Eve yakın olan AK Parti binasına ateş etmeye karar verdim. İçeride kimseyi göremedim. Silahta fişek bitene kadar ateş ettim. Tabela ve parti camlarına doğru ateş ettim. Mermiler bitince yedek şarjörümü de taktım" diyerek suçunu kabul etti.

Adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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