AK Parti binasına düzenlenen silahlı saldırının kan donduran görüntüsü ortaya çıktı!
Adana'nın Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'na düzenlenen pompalı tüfekli saldırının kan donduran görüntüsü ortaya çıktı.
Adana Çukurova İlçe Başkanlığı binasına saldırı anının görüntüsü, yan binada oturan vatandaşın amatör kamerasıyla kaydedildi.
Zanlının "Atatürk için yaptım" diye ifade verdiği saldırıyı düzenlediği an kan dondurdu.
14 el silah sesinin duyulduğu saldırının düzenlendiği binanın depremden sonra tedbir amacıyla boşaltılmış olması olası can kaybı ya da yaralanmaların önüne geçti.
Saldırıyı gerçekleştiren 24 yaşındaki E.A. yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.