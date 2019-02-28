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AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın: “Beykoz bahçesi İstanbul’un en büyük projesi olacak”

Kavacık’ta Doğu Karadenizliler Derneği’nde vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, “Zeytinburnu’nda yaptığımız tohum bankasının çok daha büyüğünü biz 7 milyon 700 bin metrekarelik alana kuracağız. İstanbul’un en anlamlı en büyük projelerinden birisi olacak” dedi.

28 Şubat 2019 Perşembe 09:37
AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın: “Beykoz bahçesi İstanbul’un en büyük projesi olacak”

Kavacık’ta Doğu Karadenizliler Derneği’nde vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, “Zeytinburnu’nda yaptığımız tohum bankasının çok daha büyüğünü biz 7 milyon 700 bin metrekarelik alana kuracağız. İstanbul’un en anlamlı en büyük projelerinden birisi olacak” dedi.

 

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Kavacık’taki Doğu Karadenizliler Derneği’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Seçimlerden galip gelecekleri taktirde Beykoz’da gerçekleştirmek istediği projelerden bahseden Aydın, vatandaşların da sorunlarını tek tek not etti. Dernekte vatandaşlara bir konuşma yapan Başkan adayı Aydın, “Ulaşım ve trafikle ilgili konu Beykoz’un ekonomisini çok etkileyen bir durumdur. Toplu taşıma araçlarıyla daha rahat ulaşılabilir ya da buradan dışarıya daha rahat gidilebilir hale Beykoz’un gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu metro meselesi deniz yolunun daha işlevsel hale getirilmesi oradaki payın artırılmasıyla ilgili bir durumdur. Biz, bizim dönemimizde 5 yıllık süre içerisinde Üsküdar’dan başlayıp sahilden gelen sonra Kavacık’a ve buradan Tokatköy’e giden metro inşaatı başlayacak. Bitirme sözü değil ama başlatma sözünü rahatlıkla verebiliyoruz. Bunla ilgili görüştük, sözlerimizi aldık. Ulaşımla ilgili problemimizi bir şekliyle çözülmesi gerekiyor. Beykoz’da yaşayan insanların daha rahat, huzurlu ve mutlu geleceklerinin olumlu olabilmesi için bu adımların atılması gerekiyor” dedi.

 

“Enstitü ile çalışma yaparak gençlere destek vereceğiz”

 

Aydın, “Önce üniversite olarak belediye destekli olacak şekilde Beykoz’da bu işe yetenekli olan gençleri sürecin içerisine davet edeceğiz. Arkasından yetenekli olan gençlerimiz kendi evlerini büro ev olarak kullanabilecekler. Böyle bir yola gireceğiz. Gençlere destek vermek için enstitü ile çalışma yapacağız. Önce Beykoz’un florasını, köylerinde ne tür tarım yapılabilir, nasıl yapılabilir. Beykoz’un ormanları nasıl renkli hale getirilebilir, korunabilir ve çeşitlendirilebilir. İşte bunları yapmak için Çavuşbaşı’nda ıhlamur festivali yıllar önce yapılmış, şimdi sürdüreceğiz ve ıhlamurların sayısını artırmamız gerekiyor. Hem bu anlamda bilimsel bir çalışma olacak” ifadelerini kullandı.

 

“İstanbul’un en anlamlı en büyük projelerinden birisi olacak”

 

“Zeytinburnu’nda yaptığımız tohum bankasının çok daha büyüğünü biz 7 milyon 700 bin metrekarelik alana kuracağız” diyen Aydın, “Önce Beykoz Bahçesinin etrafını güvenlikli hale getireceğiz, kameralarla donatacağız, belli giriş noktaları tespit edilecek. O giriş noktalarından İstanbullular ücret ödeyerek, Beykozlular da Beykozkart ile ücretsiz olarak girebilecekler. Motorlu araçla bahçeye girmek mümkün olmayacak. Ya bisiklet, scooter ya da elektrikli araçlarla girebilecekler. Sigaranın içilmediği bir alan olacak. Karayollarının altında orman var, araçlardan çıkan gazlar ormanı öldürüyor. Karayollarında ilgili birimlerle görüşüp bu durumu ormanları kirletmeyecek şekle getireceğiz. Önce o ormanı yaşanır hale getireceğiz. Küçükbaş hayvanları bu bahçemizin içerisine salacağız. İstanbul’un en anlamlı en büyük projelerinden birisi olacak” diye konuştu.

 

Aydın konuşmasının ardından vatandaşların sorularını yanıtladı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 09:37
  1. Tokat
  2. İstanbul
  3. Aydın
  4. bilim

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