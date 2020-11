AK Parti Beykoz 7. Olağan İlçe Kongresi

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Azerbaycan ordusunun Şuşa kentini işgalden kurtarmasına ilişkin, "İnşallah bu cenk meydanındaki başarı, sonunda barış masasına da tecelli edecek ve 28 yılı aşkın bir süredir devam eden Dağlık Karabağ işgali sona erecektir." dedi.

Kurtulmuş, Çavuşbaşı Kasrı'nda düzenlenen Beykoz 7. Olağan İlçe Kongresi'ndeki konuşmasında, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ın önemli şehirlerinden olan Şuşa'yı geri aldığını hatırlatarak, 28 yıldır devam eden işgalin sonlandırılmış olduğunu ifade etti.

Dağlık Karabağ'daki bütün şehirlerin bir an evvel azad olması temennisinde bulunan Kurtulmuş, bu sonucun Azerilerin cenk meydanındaki cesaretini gösterdiğini söyledi.

Azerbaycan'ın bir taraftan cenk meydanında her türlü imkanı kullanarak, köyleri şehirleri geri almak için üstün bir gayretle çabaladığını, aynı zamanda da barış masasının kurulabilmesi için makul tekliflerini herkesle konuştuğunu belirten Kurtulmuş, "28 yıldır işgalin üstünü örten güçler, Azerbaycan ordusunun bu üstün cesareti karşısında ne yapacağını bilemez noktaya geldi." dedi.

Kurtulmuş, Azerbaycan ordusunun ve kuvvetlerinin savaşın da bir hukuku ve ahlakı olduğunu ispat ettiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bizim medeniyetimizin temel kurallarından birisi, savaş meydanlarında sizinle savaşmayan insanlara karşı asla hareket edemezsiniz. Yani sivilleri, savaş meydanında olmayan, asker olmayan insanları öldüremezsiniz. Her ne kadar Ermenistan hem saldırganlığı başlatan taraf olsa hem de savaş meydanında yenemediği Azerileri arkadan vurarak, çok sayıda sivili öldürse de Azerbaycan asla bu şekilde cevap vermedi. Azerbaycan bu savaş sırasında ısrarla sivil Ermenilere zarar vermemek için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi. İnsanlığı, savaşın da bir ahlakı olduğunu öğrettikleri için Azeri kardeşlerimize bir kere daha şükranlarımızı ifade ediyorum. İnşallah bu cenk meydanındaki başarı, sonunda barış masasına da tecelli edecek ve 28 yılı aşkın bir süredir devam eden Dağlık Karabağ işgali sona erecektir."

Türkiye'nin bütün gücüyle Azeri kardeşlerinin siyasi olarak yanında bulunduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Bütün dostluğumuzu, bütün kardeşliğimizi gösteriyor ve Azerbaycan'ın başarıya bir an evvel ulaşması için her türlü gayreti sarf ediyoruz. Her türlü uluslararası platformda da Azerbaycan'ın haklı davasının gerçekleşmesi için destekçi olmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

- "Hedefimiz 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimini bir kez daha almaktır"

İstanbul'daki ilçe kongrelerinden sonra il kongresini ve genel kurulu yaparak AK Parti'nin yeni dönem çalışmalarına hızla devam edeceğini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Hedefimiz 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimini bir kez daha ama bu sefer daha açık bir arayla almaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, milletin oylarıyla yeniden Cumhurbaşkanı olarak inşallah Türkiye'nin başında ve dünya mazlumlarının öncüsü olarak görevine devam etmesini sağlamaktır. Ayrıca, 2024'te de İstanbul'da yarım kalan bir hesabı hep beraber yeniden düzeltmek zorundayız. İstanbul'da çok çalışıldı, çok gayret edildi, samimiyetle mücadele edildi ama maalesef İstanbul seçimlerinde bir kazaya geldik. Bunu telafi etmek için her birimizin üzerinde büyük sorumluluk olduğunu ifade etmek isterim. İstanbul Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığıyla başlayan, yerel yönetimlerdeki destansı zaferlerine inşallah 2024'te yeniden bismillah diyerek yoluna devam edecek."

Kurtulmuş, tarihi bir süreçten geçildiğinden bahsederek, sadece Türkiye ile ilgili değil dünyadaki bütün ülkelerle ve yeni dünyanın kurulmasıyla ilgili tarihi bir sorumlulukları olduğunu ifade etti.

AK Parti'nin sıradan bir parti olmadığını söyleyen Kurtulmuş, "Bu kongre de dönemi itibarıyla sıradan bir kongre değildir. AK Parti bir dava hareketidir. AK Parti yeni ve adil bir dünya kurulma mücadelesinin merkezidir. AK Parti yeniden güçlü büyük Türkiye kurulması idealinin mücadele alanıdır." dedi.

- "Türkiye önlenemeyen bir yükselişin dönemine girmiştir"

Numan Kurtulmuş, dünyanın hem bölgesel hem küresel anlamda, yeni ölçeklerle ve yeni bakış açılarıyla yeniden yapılandığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tam da böyle bir ortamda Türkiye yeni dönemin içerisinde girmiştir. Bütün dünya karşımıza geçse de Türkiye önlenemeyen bir yükselişin dönemine girmiştir. İşte bu dönemin öncüsü AK Parti'dir. Bu dönemin taşıyıcıları sizlersiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin önlenemeyen yükselişini inşallah hep beraber sürdüreceğiz. Doğu Akdeniz meselesi söz konusu olduğunda Avrupa Birliğini, NATO'yu ayağa kaldırdılar mı? Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Navtex ilan etmesinden rahatsız olan çevreler, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz ve petrol arama faaliyetlerinden rahatsızlık duydular mı? Avrupa'nın çeşitli merkezlerinde toplantı üstüne toplantı yaptılar mı? Yaptılar. Yunanistan'ı öne sürerek, Fransa'nın akıl hocalarında Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de hareket ettirmemek için ellerinden geleni yaptılar mı? Yaptılar. Peki, Türkiye ne yaptı? Kararlılıkla yoluna devam etti. Türkiye dedi ki, 'Ne bir kimsenin bir damla petrolünde gözümüz vardır. Ne kimsenin hakkına göz koyarız, ne kimseye hakkımızı yediririz.' Bu kadar karşı çıkışa rağmen Oruç Reislerimiz gidiyor. Etrafında fırkateynlerimiz. Üstlerinde helikopterlerimiz, onların üstlerinde de savaş uçaklarımız Akdeniz'de karış karış doğal gaz ve petrol arama faaliyetlerine devam ediyor. Bu Türkiye'nin önlenemeyen yükselişinin resmidir."

İlerleme, kalkınma, refah, barış, insanlık ve hakkaniyet yolunda ilerlemeye devam edeceklerini belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin tam bağımsızlık istikametinde çok daha güçlü bir döneme girdiğinin, "Türkiye'nin önlemeyen yükselişi" dedikleri bu dönemin onun için hayati bir önemde olduğunun altını çizdi.

- "Şu anda her 7 vatandaşımızdan biri AK Parti'nin üyesi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da AK Parti'nin 11 milyon 200 bin üyesiyle Türkiye'nin en geniş, dünyanın en büyük siyasi hareketlerinden biri olduğunu ifade etti.

Kaya, partiye 2023'e kadar her yıl 1 milyon yeni üye kazandırmayı hedeflediklerini belirterek, "Ailemiz büyüyecek. Şu anda her 7 vatandaşımızdan biri AK Parti'nin üyesi. Neden her 5 kişiden, 4 kişiden birisi üyemiz olmasın, değil mi? Biz bunu başarabiliriz ve üyelerimizi de bizimle her türlü çalışmamıza dahil edebilirsek inanıyorum ki başaramayacağımız hiçbir şey yok. Allah'ın izniyle inançla azimle gayretle AK Parti bu milletin umudu, sadece bu milletin değil mazlum ve mağdur coğrafyaların umudu olmaya devam edecek." şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz de 83 milyon vatandaşa hizmet etmek üzere yollarına baktıklarını, enerjilerini ülkenin geleceğine, istikbaline harcayacaklarını dile getirdi.

Amerika'daki seçim sonuçlarına işaret eden Demiröz, şöyle konuştu:

"Siz kafanızı şuradaki, buradaki seçim sonuçlarına takmayın. Türkiye, kendi ayakları üzerinde durdukça, birlik beraberlik ile devam ettikçe hangi ülke olursa olsun Türkiye ile bu bölgede çalışmak zorundadır. Türkiyesiz bir bölge düşünülemez. Bizim gönül coğrafyamızda, çevremizde, Irak'ta, Suriye'de, Yunanistan'da, Libya'da, Kıbrıs'ta, Azerbaycan'da ne işi var diyenlere karşı cevabımız, buralar Osmanlı toprağı, hukuken gönül dostlarımız orada yaşıyor. Her türlü haklarımız var. Hangi ülkede kim başa geçerse geçsin, ister Amerika olsun, ister Avrupa Birliği olsun Türkiye ile bu bölgede istişare etmek ve hakkına, hukukuna tecavüz etmeden bu bölgede kararları almak zorundadır. Onun için enerjimizi biz sağa sola harcamayacağız. Önümüze bakacağız."

Açılış konuşmalarının ardından ilçe başkanı seçimine geçilen kongreye, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Mustafa Ataş, İsmet Uçma, Belma Satır, Serkan Bayram ve Hasan Turan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Muhammed Hanefi Dilmaç, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin, bazı AK Parti'li belediye başkanları ve ilçe başkanları ile partililer katıldı.