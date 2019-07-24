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AK Parti başladı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe talimatlar

Yerel seçimlerin ardından belediye başkanlarıyla toplantılara başlayan AK Parti, bunların ilkini Erzurum’da yaptı. Başkanlara, Erdoğan’ın talimatları iletilirken, halktan kopmayın, vatandaşlara mutlaka dönüş yapın, kibir, lüks ve şatafattan uzak durun mesajları verildi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 07:00
AK Parti başladı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe talimatlar

AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediye başkanlarıyla ilk toplantısını Erzurum'da gerçekleştirdi. 19-21 Temmuz’da yapılan toplantıda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatları iletilirken, belediye başkanlarının asla yapmamaları gereken hususlara dikkat çekildi.

Erzurum’da başlayan ve Şanlıurfa, Nevşehir, Bursa, Afyonkarahisar ve Samsun’da sürecek eğitim toplantılarında başkanlara önemli mesajlar veriliyor. Toplantıda Erdoğan’ın mesajı başkanlara iletildi. Erdoğan’ın mesajının başında 'halktan kopmayın' öğüdü geldi. Belediye başkanlarının sürekli halkın içinde olması ve yapılan hizmetleri vatandaşa en iyi şekilde anlatmaları istendi.

Vatandaşa dönüş yapın

Yeni Şafak'ın haberine göre, vatandaşların sorunlarına kulak verilmesi istenen toplantıda, başkanlara “sizi arayan, bir sorununu anlatmak için size ulaşmaya çalışan kişileri geri çevirmeyin. Telefonu açamıyorsanız bile daha sonra dönüş yapın ve onların sıkıntılarını dinleyin” talimatı verildi. Bu kapsamda belediye personelinin halkla ilişkiler konusunda eğitilmesi de önerildi. Personelin bu konuda daha dikkatli olması için ayın personeli gibi teşvik edici uygulamalara gidilmesi tavsiye edildi.

Mahalle meclisleri

Vatandaşla bağları güçlendirmek ve onları karar süreçlerine dahil etmek için de her mahallede bir mahalle meclisi kurulması istendi. Kurulan bu meclislerin belirli aralıklarla düzenleyeceği toplantılara da belediye başkanı ve belediyenin yetkili birimlerinin yöneticilerinin katılmasının gerekliği anlatıldı.

Belediye başkanlarının vatandaş ile diyaloglarında kibirli davranmamaları, lüks ve şatafattan uzak durmaları istendi. Başkanlara özellikle, akraba, eş ve dostlarının belediye ile olan ilişkileri konusunda dikkatli davranmaları konusunda da tavsiyelerde bulunuldu. Başkanların hizmetleri sırasında özellikle Erdoğan tarafından açıklanan 11 maddelik manifestoya uymaları konusu hatırlatıldı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 07:00
  1. Şanlıurfa
  2. Samsun
  3. Nevşehir
  4. Bursa
  5. Afyon
  6. AK PARTİ
  7. Erzurum
  8. toplantı
  9. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

  • SmilieSmilie20 dk önce
    Cumhurbaşkanımızın yaptığı tespitler doğru fakat bunu uygulayacak teşkilat yok.Onun yerinde olsam teşkilatın hepsini kapı önüne koyar,özünden kopmamış en az üniversite mezunu veya üniversite okuyan dürüst inançlı fedakar gençlikle yola devam ederim.
  • bursabursa24 dk önce
    reis be geç kalınmış bir karar bürokraside ve kamuda ikdidar olmamıza rağmen chp ve türevlerinin daha çok sözü geçiyor
  • Allah'ın bir kuluAllah'ın bir kulu1 sa önce
    Fetö Parti'nin içine sızmış durumda artık bir dahaki seçimde işi çok zor.
  • paramechparamech1 sa önce
    Burası çok önemli: kibir, lüks ve şatafat...
  • YasinYasin1 sa önce
    Reis in bukadar söylemesine rağmen seçimden sonra bindiler lüx araçlarına daha görmez olduk.Reis malisef seni seveni değil seni batırmaya çalışanları yanında tutup mertebe veriyorsun,yada verdiriyorlar.
  • AhmetAhmet1 sa önce
    Zat sarayda oturuyor, milyonlarca lira aylık gideri var. Bununla birlikte "vatandaşa dönüş yapın" diyor. Çok mantıksız. Hiç makul değil. Çok ayıp. Çok komik. Bu vatandaş bunun hesabını emin ol ki soracak. Seçimde tekrar görüşücez.
  • emineemine1 sa önce
    reis suriyelilere bi çare bulun bunlar sizin sonunuz olacak. sizi seviyoruz. her zaman destekçiniz. bunlara bi çare
  • özdenözden2 sa önce
    Erdoğanın söylediği arızalar demek ki ak partide var vede kabullenmiş olayı ,Özden kopuş başlamış
  • çetin avinççetin avinç2 sa önce
    ilk zamanlarakp ye oyverdim başkanlık dahil oy vermedim bundan sonrada vermeyecegimsiz ve akp adaleti ayaklar altına aldınızher türlü israf var adaletsizlik var yolsuzluk var birde hangi yüzle halkla yakınlaşmak istiyorlarfetö lanetindeki siyasi ayaklar nerde burakin bu işleri sizde bu günaha ortaksınız yazıklar olsun sizlere bizi chp ye kücük düşürdünüz
  • muratmurat2 sa önce
    öyle talimatlarla, tavsiyelerle olmaz bu işler.bir ilçe belediye başkanının altında Audi A6 varsa kanun da buna izin veriyorsa neyin talimatını veriyor Başkan anlamıyorum.Mecliste grup başkan vekili değil reisi cumhur olsan bana yani bu millete 1,2 milyonluk telefon faturası geliyorsa kanun da buna izin veriyorsa bu faturanın geldiği vekil, meclis başkanı istifa etmiyorsa kanununlar düzenlenmiyorsa yerin dibine girsin öyle anlayış.benim nazarımda hırsızlıktan çokta farkı yoktur.
  • AhmetAhmet2 sa önce
    Sayın Erdoğan sen önce kendine bak suriyelileri yabancıları gönder başkasına akıl vereceğine hata sende senin kararların yüzünden seçimler kaybediliyor inat etme
  • Kerem Kerem 2 sa önce
    Kibir ve lüksten uzak durun diye bak hele. Vatandaşına 3 milyon tl ye sattığı arabaya vatandaşının parasıyla bedavaya biner, altın varaklı koltuklarda oturur yer içer, vatandaşını sömürür herşeyi vergiden kazanır sonrada halktan kopmayın der. Bi git ya
  • Vatandaş Vatandaş 3 sa önce
    Aynı ilgi alaka ve öğütlerinizi lüks koltuklarda Ankara’yı yatak yapan halktan kopuk milletin derdini bilmeyen vekillere yapın.bld Başkanı zaten halkın içinde.ne yapacak ekonomiyi mi düzeltecek.

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