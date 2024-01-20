AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu Kim?
İstanbul Avcılar AK Parti adayı merak eden vatandaşlara Abdullah Küçükoğlu açıklaması geldi. AK Parti Avcılar belediye başkan adayı Abdullah Küçükoğlu hayatı merak konusu oldu. Peki, AK Parti Avcılar belediye başkan adayı kim? Abdullah Küçükoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte AK Parti Avcılar Abdullah Küçükoğlu hayatı..
Abdullah Küçükoğlu 1978 yılında Ankara, Çankaya dünyaya gelmiştir. Eğitimini Uludağ Üniversitesi iktisat fakültesi, Maliye bölümünde tamamlamıştır. 2001 yılında AK Partinin kurucu ilçe yönetim kurulu üyesi olarak siyasete başlamış ve 22 yıldır çeşitli kademelerde görev almıştır. İlçe yönetim kurulu üyeliği, Belediye Meclis Üyeliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, İBB. Başkanlık Divan katipliği ve İBB. Deprem Doğal Afet Komisyon üyeliği, Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği, AK Parti İstanbul İl Teşkilat Komisyonu üyeliği, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. İstanbul ve Bulgaristan’da bulunan tekstil ve kimya sektörlerinde ticaret yapmaktadır.
Evli ve bir kız, bir erkek çocuk babasıdır.