AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı görevinden ayrıldı!

YENİ AKİT ANKARA

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız, AK Parti Ankara Gençlik Kolları İl Başkanlığı görevinden ayrıldı.

AK Parti Ankara Gençlik Kolları İl Başkanlığı görevinden ayrıldığını resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyuran Burak Yıldız, şu ifadelere yer verdi; “AK PARTİ Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığımız ile yapılan istişareler neticesinde almış oldukları karar gereği 2 yılı aşkın süredir büyük bir onur, gurur ve şerefle yürüttüğüm AK PARTİ Ankara Gençlik Kolları İl Başkanlığı görevimden bugün itibari ile ayrılmış bulunmaktayım. Gençlik Kolları teşkilatımızda yaklaşık 11 yıldır aralıksız bir şekilde; Üniversite Okul Başkanlığından, İl Yönetim ve Yürütme Kurulu üyeliğine, Genel Merkez Gençlik Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeliğinden, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 30 Ocak 2020 tarihinde atandığım AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı dahil olmak üzere, yapmış olduğum her bir görevi özveri ve gayretle ifa etmenin huzuru içerisindeyim. Gençliğimin en güzel yıllarında Cumhurbaşkanımızın AK davasında, hak mücadelesinde görevler yapabilmeyi bizlere nasip eden Rabbime hamd ediyorum. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK davamıza her türlü sıfattan bağımsız olarak başlayan sevdamız ilelebet sürecektir. Gençlik Kollarında yetişmiş olmanın vermiş olduğu sadakatle AK davamızın ve teşkilatımızın başarısı için çalışmaktan hiçbir zaman geri durmayacağım. Görevde bulunduğum süre boyunca hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen; Başta Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Genel Merkez Gençlik Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi olarak birlikte çalıştığım önceki dönem Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlarımız Sn. Melih Ecertaş ve Sn. Ahmet Büyükgümüş’e, Varlığını ve desteğini her an hissettiğim kıymetli İl Başkanım Sn. Hakan Han Özcan’a, Kıymetli AK Parti Ankara Milletvekillerimize, Önceki dönemlerde görev yapan vefakar Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlarımıza, AK Davamızı daha ileriye götürmek amacıyla beraber görev yaptığımız Ana Kademe İl Yönetim Kurulu Üyelerimize, Ana Kademe İlçe Başkanlarımıza, Belediye Başkanlarımıza, Kadın Kollar İl Başkanlığımız nezdinde tüm teşkilatımıza teşekkür ediyorum. “Bir İz Bırak Ankara” şiarıyla yola çıktığımız günden itibaren AK davamıza, Gençlik Kolları teşkilatımıza 26 aylık süre zarfında 43.000 yeni genç üyemizi partimize kazandırmanın mutluluğu ile bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan; Gençlik Kolları İl Yürütme ve Yönetim Kurulu Üyelerime, Ankara’mızın her sokağında gençliğin heyecanını ve enerjisini hissettiren Gençlik Kolları İlçe Başkanlarıma, İlçe Yönetim Kurulu Üyelerime, Teşkilatımızın mihenk taşları olan Mahalle Başkanlarıma ve Mahalle Yönetimlerine, Sandık Yönetim Kurulu Üyelerimize, Üniversite ve Lise teşkilatlarımıza bizlere yol arkadaşlığı yaptıkları için, kardeşliklerini bizlerden esirgemedikleri için gönülden teşekkür ediyorum. Sıfatlar geçicidir, Aslolan DAVAMIZDIR. Durmak Yok, Yola Devam Hakkınızı Helal Ediniz… Kamuoyuna Saygılarımla”